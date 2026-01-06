Logo
Large banner

Овај град је данас најзагађенији

06.01.2026

12:54

Коментари:

0
Овај град је данас најзагађенији
Фото: Википедија

У Тузли је ваздух нездрав и грађани се упозоравају да је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код лица са болестима срца и дисајних органа.

Према мјерењу у 11 часова индекс квалитета ваздуха у Тузли је 155, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".

У Бањалуци индекс квалитета ваздуха је 130, те се сматра нездравим за осјетљиве групе становништва.

У осталим градовима је ваздух претежно добар или умјерено загађен.

Падавине Херцеговина

Градови и општине

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

Подијели:

Тагови:

Тузла

zagađenost vazduha

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

БиХ

Министарство тражи помоћ ЕУ због могуће опасности у Херцеговини

22 ч

0
Без струје тренутно више од 40.000 грађана

БиХ

Без струје тренутно више од 40.000 грађана

22 ч

0
Без струје 45.000 потрошача

БиХ

Без струје 45.000 потрошача

1 д

0
Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

БиХ

Кошарац фирми у БиХ одузео дозволу за производњу дронова

1 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

16

08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

16

01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

16

00

Да ли положајник мора да буде мушко?

15

53

Миловановић: Очекује се још један талас повећања водостаја низводно од ХЕ "Зворник"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner