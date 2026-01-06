Овај град је данас најзагађенији

06.01.2026
12:54
Коментари:0
У Тузли је ваздух нездрав и грађани се упозоравају да је могућа појава појачаних симптома и интензитета болести код лица са болестима срца и дисајних органа.
Према мјерењу у 11 часова индекс квалитета ваздуха у Тузли је 155, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".
У Бањалуци индекс квалитета ваздуха је 130, те се сматра нездравим за осјетљиве групе становништва.
У осталим градовима је ваздух претежно добар или умјерено загађен.
Градови и општине
Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане
Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добра, од 51 до 100 је умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
Најновије
Најчитаније
16
24
16
08
16
01
16
00
15
53
Тренутно на програму