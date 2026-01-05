Без струје 45.000 потрошача

05.01.2026
12:08
Коментари:0
Интензивне сњежне падавине проузроковале су поремећај у снабдијевању електричном енергијом у Федерацији БиХ, а само на подручју у надлежности федералне "Електропривреде" без струје је остало око 45.000 потрошача, саопштено је из овог предузећа.
Најтежа ситуација је у Тузланском кантону, гдје је због кварова на 31 далеководу без електричне енергије више од 29.000 потрошача.
Посебно је тешка ситуација на подручју Живиница, гдје је без електричне енергије више од 11.000 потрошача, затим Лукавцу и Сребренику, у којима је без снабдијевања око 10.000 потрошача.
У Зеничко-добојском кантону без електричне енергије је више од 15.000 потрошача, а најкритичнија ситуација је у Какњу и на подручју Олова.
Република Српска
Званичници Српске стигли у новоизграђени објекат требињске болнице
Без електричне енергије су и потрошачи на подручју Горњег Вакуфа, у Средњобосанском кантону, због квара на далеководу који је у надлежности "Електропреноса БиХ".
Кварови и прекиди у напајању електричном енергијом забиљежени су и у Херцеговачко-неретванском, Унско-санском, Босанско-подрињском и Сарајевском кантону.
Из федералне "Електропривреде" наводе да екипе интензивно раде на отклањању кварова и нормализацији снабдијевања, али да отежавајућу околност представљају конфигурација терена и отежан приступ објектима, као да би проблем за одржавање стабилности у снабдијевању електричном енергијом могао представљати прогнозирани наставак сњежних падавина.
Из Федералне управе цивилне заштите навели су да су велике сњежне падавине узроковале у ФБиХ бројне проблеме у одвијању саобраћаја, нарочито на подручју Тузланског и Зеничко-добојског кантона, а због обилне кише евидентиран је и пораст нивоа водотокова на југу.
