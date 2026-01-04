Колико БиХ дугују страни, а колико домаћи возачи и како наплатити

Аутор:Инес Ђанковић
04.01.2026
19:20
Коментари:1
Апликација Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ којом би Гранична полиција БиХ имала увид у неплаћене казне за саобраћајне прекршаје страних држављана које су направили током боравка у БиХ, је само техничка могућност која није примјењива.
Замишљено је да страни држављани, који имају неплаћене прекршаје не могу напустити границе БиХ прије него што плате казне. Из ИДДЕЕА наглашавају да су направили регистар новчаних казни и прекршајних евиденција.
"Поента ове апликације, више акценат је стављен на стране држављане , јер се дешавало да изађу из државе, а да не плате своју казну. Сада службеници граничне полиције имају техничку могућност , имплементација је до Граничне полиције. Али имају техничку могућност да изврше увид на самом граничном прелазу у регистар новчаних казни и виде да ли имају неку регистровану казну приликом боравка у БиХ. Можда да скренемо пажњу да грађани те казне, да се те казне могу вид јети у систему тек када их надлежни МУП-ови унесу у регистар новчаних казни. Значи, не може се десити да се данас нека казна направи или камера нека слика, да да ви већ сутрадан не можете прећи границу. Потребно је вријеме док службеник надлежног органа унесе ту казну у систем", рекла је Бранка Стојчић, портпарол ИДДЕЕА.
Сама апликација не значи много, односно готово ништа, јер нема законских основа за њену примјену. Гранична полиција Бих која би требало да је користи, нема приступ наведеној апликацији, што је мањи проблем. Оно што је кључно је непостојање закона за наплату казне на граници или недопуштање изласка из БиХ за странце који не плате казну.
"Споменути систем није видљив Граничној полицији БиХ, те наглашавамо да не постоји законско упориште којим би се забранио излазак било којем лицу из Босне и Херцеговине због неплаћених саобраћајних казни. Гранична полиција БиХ је благовремено упознала надлежну институцију ИДДЕЕА о правним и техничким претпоставкама, односно ограничењима и сметњама које у садашњем тренутку онемогућавају практичну примјену оваквог система на граничним прелазима.
На неупотребљивост апликације упозоравају и из МУП-а РС. Наводе да не постоји правни основ да се онемогући излазак из БиХ страних држављана који су починили саобраћајни прекршај, јер би то значило онемогућавање слободе кретања и кршење људских права.
Градови и општине
Дио Бијељине поново без гријања
"Починилац саобраћајног или било којег прекршаја за који је могуће изрећи прекршајни налог, има загарантована сва права као и грађани БиХ, што значи да у случају извршења прекршаја имају право на судско одлучивање, а што надаље значи да се извршност прекршајног налога не подразумијева само из разлога јер је прекршај почињен возилом иностраних регистарских таблица", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Из МУП-а Српске додају да Гранична полиција БиХ нема надлежности у области контроле саобраћаја, а самим тим ни извршења прекршајних санкција. То су надлежности министарства унутрашњих послова. У питање се, наводе у МУП-у Српске, доводи и правни основ за уступање података и починилаца прекршаја надлежном органу. Онемогућавање или одлагање преласка државне границе због почињеног саобраћајног прекршаја нема законске основе.
"Страна возила, јако често се дешава, у ствари најчешће се дешава да пролазе некажњено. Постоји неколико разлога за то. Иако гранична полиција види на екрану казну коју је неко возило има, а које напушта БиХ, Гранична полиција тренутно нема додијељену област да наплаћује ове казне", рекао је Един Форто, министар комуникација и саобраћаја Босне и Херцеговине.
До децембра 2025. године износ неплаћених казни страних држављана за саобраћајне прекршаје у БиХ је око 223 хиљаде КМ.
Грађани БиХ за неплаћене казне до децембра прошле године дугују 26,6 милиона марака. И једни и други кршили су саобраћајне прописе више него 2024. године. У МУП-у Српске су у циљу веће наплате казне за прекршаје за странце увели могућност наплате казне путем ''ПОС терминала'', што је, кажу, дало резултате. Резултате би дало и када би и домаћи и страни возачи више поштовали саобраћајне прописе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
15
22
10
21
54
21
46
21
31
Тренутно на програму