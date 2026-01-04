Logo
Грађани се гуше у смогу: Нездрав ваздух у више градова широм БиХ

Аваз

Грађани се гуше у смогу: Нездрав ваздух у више градова широм БиХ

Упркос временским промјенама и падавинама које су захватиле цијелу земљу квалитет ваздуха јутрос је нездрав за становништво на подручју главног града Босне и Херцеговине, те на подручју Какња, Илијаша, Високог и Зенице.

Индекс квалитета ваздуха јутрос у 9 сати у Какњу је износио 175, у Сарајеву 161, Илијашу, 160, Високом 159 те у Зеници 155.

На подручју наведених градова могућа је појава појачаних симптома и интензитета болести код особа с болестима срца и дисајних органа, попут астме. Сви остали би могли почети осјећати негативан утицај загађења на здравље, пише Аваз.

Сљедеће групе требају смањити било какве вањске физичке активности: плућни и срчани болесници, труднице, д‌јеца и старије особе. Продужена или већа напрезања током боравка вани требали би избјегавати и сви остали.

За осјетљиве групе становништва ваздух је нездрав на подручју Травника у којем је индекс квалитета зрака у 9 сати износио 132, Бањалуке гд‌је је индекс квалитета зрака износио 117, те Вогошће и Хаџића са измјереним индексима 113 и 103, наведено је на web страници невладине организације Екоакција.

zemljotres potres

Регион

Земљотрес у Црној Гори: Ево гдје се затресло тло

Квалитет ваздуха јутрос је добар на Иван-седлу гд‌је је индекс квалитета у 9.00 сати износио 46, Мостара 45, Бихаћа 32, те

Ливна са индексом квалитета 13.

Индекс квалитете зрака темељи се на мјерењу честица ( ПМ2.5 и ПМ10), озона (О3), душиковог диоксида (НО2), сумпорног диоксида (СО2) и емисије угљичног моноксида (ЦО).

Партикуларне су врло ситне и голом оку невидљиве честице, а број означава њихову величину.

Вриједност индекса квалитета ваздуха од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.

