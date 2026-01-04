Logo
Земљотрес у Црној Гори: Ево гдје се затресло тло

Извор:

СРНА

04.01.2026

10:33

Земљотрес у Црној Гори: Ево гдје се затресло тло
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Земљотрес јачине три степена Рихтера регистрован је ноћас у близини Никшића, саопштено је из Завода за хидрометеорологију и сеизмологију Црне Горе.

Потрес је евидентиран у 1.18 часова, а епицентар је био око осам километара југозападно од Велимља, у близини Никшића.

Бјелашница

Хроника

Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници

Према прелиминарним подацима, жариште земљотреса лоцирано је на дубини од око 20 километара.

Из Завода наводе да овај потрес није могао да изазове материјалну штету у епицентралном подручју.

