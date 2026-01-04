Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници

Извор:
Кликс
04.01.2026
10:29
Коментари:0
Дјечак који је у суботу повријеђен приликом пада сајле на Бјелашници, задобио је тешке тјелесне повреде.
Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево саопштило је како су око 15.05 обавијештени да је на локалитету Бабин Дол на ски-стази “BX лифт” једна особа задобила повреде.
Дјечак, којем се помоћ покушала указати и на мјесту несреће, пребачен је на Клинички центар Универзитета у Сарајеву те су му констатоване тешке тјелесне повреде у предјелу лијеве ноге, пише Кликс.
Свијет
Млади фудбалер показао невјероватну храброст: Улетио у ноћни клуб да извуче дјевојку из пожара
Због тога је задржан на даљем клиничком лијечењу.
Дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, који је наложио да се на мјесту несреће данас изврши увиђај, уз присуство сталног судског вјештака машинске струке.
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму