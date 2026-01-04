Logo
Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници

Извор:

Кликс

04.01.2026

10:29

Познато стање дјечака на којег је пала сајла током скијања на Бјелашници
Фото: ocbjelasnica.com

Д‌јечак који је у суботу повријеђен приликом пада сајле на Бјелашници, задобио је тешке тјелесне повреде.

Министарство унутрашњих послова Кантона Сарајево саопштило је како су око 15.05 обавијештени да је на локалитету Бабин Дол на ски-стази “BX лифт” једна особа задобила повреде.

Д‌јечак, којем се помоћ покушала указати и на мјесту несреће, пребачен је на Клинички центар Универзитета у Сарајеву те су му констатоване тешке тјелесне повреде у пред‌јелу лијеве ноге, пише Кликс.

Због тога је задржан на даљем клиничком лијечењу.

Дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, који је наложио да се на мјесту несреће данас изврши увиђај, уз присуство сталног судског вјештака машинске струке.

