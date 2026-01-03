Тијело пронађено на аутобуском стајалишту

Извор:
Телеграф
03.01.2026
17:07
Потресне сцене забиљежене су данас око 15 часова на Новом Београду, у Улици антифашистичке борбе, гдје је на аутобуском стајалишту затечено беживотно тијело мушкарца.
Према првим информацијама, сумња се да је човјеку изненада позлило и да се само срушио на стајалишту.
На лице мјеста су одмах стигле полицијске екипе које обезбјеђују подручје и врше увиђај.
Тијело је потом одвезено са аутобуског стајалишта, пише "Телеграф".
