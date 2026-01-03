Logo
Тијело пронађено на аутобуском стајалишту

Извор:

Телеграф

03.01.2026

17:07

Тијело пронађено на аутобуском стајалишту

Потресне сцене забиљежене су данас око 15 часова на Новом Београду, у Улици антифашистичке борбе, гдје је на аутобуском стајалишту затечено беживотно тијело мушкарца.

Према првим информацијама, сумња се да је човјеку изненада позлило и да се само срушио на стајалишту.

На лице мјеста су одмах стигле полицијске екипе које обезбјеђују подручје и врше увиђај.

Милош М.

Хроника

Ово је младић који је скочио са 8. спрата након смрти дјевојке

Тијело је потом одвезено са аутобуског стајалишта, пише "Телеграф".

