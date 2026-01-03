Logo
Ово је младић који је скочио са 8. спрата након смрти дјевојке

Извор:

Курир

03.01.2026

16:55

Милош М.
Фото: Приватна архива

Младић Милош М. (30) извршио је самоубиство након дочека Нове године скоком са осмог спрата зграде у Цвијићевој улици у Београду, након што је дјевојка М. П. (28) са којом је био у стану претходно преминула.

Према досадашњим информацијама, дјевојка и младић били су у стану у Цвијићевој улици, који се иначе, наводно, изнајмљује као "стан на дан".

Николас Мадуро

Свијет

''Огласио се'' Николас Мадуро: Наметање колонијалног рата

Сумња се да су конзумирали наркотике и алкохол и да је наводно, током интимног односа дјевојка М. П. преминула, пише "Курир".

Младић Милош М. покушао је да јој пружи прву помоћ, али нажалост није успио.

Дозивао помоћ

"Викао је по згради и дозивао помоћ. Неким комшијама рекао је да се дјевојка предозирала и да не зна шта да ради. Покушао је да јој помогне, али је убрзо позвао Хитну помоћ која је дошла на адресу. Љекари Хитне помоћи и поред свих напора и реанимација нису успјели да је спасу, само су могли да констатују смрт дјевојке", подсјећа саговорник и додаје:

"Милош М. је након сазнања да је М. П. умрла, стао је на терасу и убрзо скочио. Скочио је са осмог спрата зграде у Цвијићевој улици гдје су претходно провели неколико сати. Љекари су одмах стрчали низ ходник, на дворишну страну и нажалост, само могли да констатују смрт младића".

Наташа Беквалац

Сцена

Наташу Беквалац бивши муж замолио да га не спомиње

Дежурни тужилац наложио је да се тијела пошаљу на обдукцију која ће утврдити од којих повреда је наступила смрт.

Како је "Курир" до сада писао, дјевојка М. П. је наводно, проститутка и своје експлицитне фотографије качила је "Онли Фенс".

Стање на граничним прелазима

