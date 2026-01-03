''Огласио се'' Николас Мадуро: Наметање колонијалног рата

Извор:
Б92
03.01.2026
16:33
Коментари:0
Предсједник Венецуеле Николас Мадуро осудио је данас, у изјави која је емитована на венецуеланској државној телевизији и радију, "озбиљну војну агресију" Сједињених Америчких Држава против те земље.
Мадуро, који је према тврдњама предсједника САД Доналда Трампа, данас заједно са његовом супругом ухапшен и одведен из Венецуле, оптужио је у изјави емитованој на државним медијима, америчке снаге да изводе нападе на цивилне и војне објекте у Каракасу, као и у оближњим државама Миранда, Арагуа и Ла Гваира.
Мадуро је навео да то представља флагрантно кршење Повеље Уједињених нација, и да таква операција угрожава мир и стабилност широм Латинске Америке и Кариба, преноси "Мајами хералд".
"Ово је напад на суверенитет Венецуеле. То је покушај наметања колонијалног рата и присиљавања на политичке промјене насиљем", рекао је Мадуро за државне медије, окружен високим војним и владиним званичницима.
Влада Венецуеле је напад представила као дио ширег напора САД да заузму стратешке ресурсе Венецуеле, посебно њене огромне резерве нафте и минерала, наводећи да у томе "неће успјети".
Као дио одговора на амерички напад, Мадуро је потписао декрет којим се проглашава национално стање "спољних поремећаја", што је уставни механизам који извршној власти даје широка овлашћења током ванредних ситуација.
Власти су саопштиле да та мјера има за циљ заштиту становништва, гарантовање функционисања државних институција и активирање одбрамбених операција широм земље.
Гласне експлозије, праћене звуцима који подсјећају на прелете авиона, чуле су се у Каракасу јутрос око два сата по локалном времену, а венецуеланска влада је наредила хитно распоређивање Команде за свеобухватну одбрану нације, заједно са регионалним одбрамбеним ентитетима у свим државама и општинама.
Званичници су рекли да оружане снаге дјелују у координацији са полицијским јединицама и цивилним организацијама лојалним владајућој странци, како би одржале безбједност и одговориле на све даље пријетње.
Државна телевизија је емитовала снимке војника који се распоређују на стратешку инфраструктуру, појачаних контролних пунктова и састанака званичника на хитним сједницама.
Школе и неке владине канцеларије су затворене у неколико региона из предострожности, а Венецуела је најавила да ће поднијети формалне жалбе Савјету безбједности Уједињених нација, генералном секретару УН, Заједници латиноамеричких и карипских држава и Покрету несврстаних, тражећи међународну осуду против САД.
Позивајући се на Члан 51 Повеље УН, који признаје право на самоодбрану, влада је саопштила да Венецуела задржава право да одговори како би заштитила свој суверенитет и територијални интегритет, без прецизирања какав би облик такав одговор могао имати.
У саопштењу су такође позване владе, политички покрети и друштвене организације широм Латинске Америке и Кариба да се мобилишу у знак солидарности са Венецуелом, представљајући наводни напад као пријетњу не само земљи већ и регионалној независности.
Према венецуеланској влади, напади су се догодили у државама Каракас, Миранда, Арагуа и Ла Гуаира, а циљеви су наводно укључивали војне објекте, а грађани су пријавили авионе који прелећу изнад Каракаса и нестанке струје у разним дијеловима града.
Америчке снаге од септембра прошле године изводе ударе на пловила за која тврде да долазе из Венецуеле и да превозе наркотике, а предсједник Венецуеле Николас Мадуро оптужио је раније Вашингтон да жели да изведе промјену владе у Венецуели и добије приступ њеним огромним резервама нафте кроз вишемјесечну кампању притиска која је почела масовним распоређивањем војске у Карипском мору у августу.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније данас да је Мадуро са супругом Силијом Флорес ухапшен и одведен из Венецуеле током америчког напада, а амерички државни тужилац Пам Бонди је рекла да ће се Мадуро и његова супруга суочити са кривичним оптужбама по оптужници која је подигнута у Њујорку.
