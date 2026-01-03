Logo
Large banner

Пет особа умрло од грипа у старачком дому

03.01.2026

15:53

Коментари:

0
Пет особа умрло од грипа у старачком дому
Фото: Pexels

Пет особа умрло је од посљедица грипа типа А у једном старачком дому у шпанском граду Севиљи, пренијели су данас медији у тој земљи.

Како се наводи, преминуло је четворо корисника, као и једна медицинска сестра.

Шпанско министарство здравља је потврдило да је 10 особа из дома заражено вирусом грипа типа А, а њих пет је било хоспитализовано у болници Ла Санта Каридад, гдје су и умрли, пренијела је агенција Ефе.

bjelasnica

Хроника

Инцидент на бх. планини, има повријеђених

Служба за јавно здравље активирала је мјере како би се спријечило ширење епидемије грипа, тако да су отказане све посјете старачком дому у Севиљи.

полиција-Република Српска-полицијско ауто

Хроника

Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње

Подијели:

Тагови:

Пензионери

gripa

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

Свијет

Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

3 ч

1
Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Свијет

Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

3 ч

6
Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

Свијет

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

4 ч

0
САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам

Свијет

САД оптужиле Мадура и жену за наркотероризам

5 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Република Српска - симбол слободе и отпора

19

10

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

18

58

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

18

57

Централне вијести, 03.01.2026.

18

51

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner