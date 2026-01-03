Пет особа умрло од грипа у старачком дому

03.01.2026
15:53
Коментари:0
Пет особа умрло је од посљедица грипа типа А у једном старачком дому у шпанском граду Севиљи, пренијели су данас медији у тој земљи.
Како се наводи, преминуло је четворо корисника, као и једна медицинска сестра.
Шпанско министарство здравља је потврдило да је 10 особа из дома заражено вирусом грипа типа А, а њих пет је било хоспитализовано у болници Ла Санта Каридад, гдје су и умрли, пренијела је агенција Ефе.
Хроника
Инцидент на бх. планини, има повријеђених
Служба за јавно здравље активирала је мјере како би се спријечило ширење епидемије грипа, тако да су отказане све посјете старачком дому у Севиљи.
Хроника
Трагедија у Шамцу: Возач преминуо за воланом током вожње
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму