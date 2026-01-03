Инцидент на бх. планини, има повријеђених

Извор:
АТВ
03.01.2026
15:42
Током данашњег дана на олимпијској планини Бјелашница дошло је до озбиљног инцидента када је, према првим информацијама, пукла сајла на једном од ски-лифтова.
Том приликом је једна особа задобила повреде.
На терен су одмах упућене екипе хитне помоћи и горске службе спашавања.
Повријеђеној особи је указана медицинска помоћ, а детаљи о степену повреда још увијек нису у потпуности познати.
Полиција и надлежне службе врше увиђај како би се утврдили тачни узроци квара и осигурала сигурност осталих посјетилаца.
