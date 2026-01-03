Logo
Large banner

Инцидент на бх. планини, има повријеђених

Извор:

АТВ

03.01.2026

15:42

Коментари:

0
Инцидент на бх. планини, има повријеђених

Током данашњег дана на олимпијској планини Бјелашница дошло је до озбиљног инцидента када је, према првим информацијама, пукла сајла на једном од ски-лифтова.

Том приликом је једна особа задобила повреде.

Снијег, Кнежево

Друштво

Најављени проблеми: Ови дијелови ће бити највише на удару

На терен су одмах упућене екипе хитне помоћи и горске службе спашавања.

Повријеђеној особи је указана медицинска помоћ, а детаљи о степену повреда још увијек нису у потпуности познати.

Полиција и надлежне службе врше увиђај како би се утврдили тачни узроци квара и осигурала сигурност осталих посјетилаца.

Подијели:

Тагови:

Bjelašnica

незгода

incident

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

Свијет

Херој Српкиња из околине Бијељине: Спасавала повријеђене у Швајцарској

3 ч

1
Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

Свијет

Николасу Мадуру пријети језива казна у Америци

3 ч

6
Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

Економија

Ове марке су повучене, шта ако их нисте замијенили

3 ч

0
Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

Свијет

Ирска Хрватима нуди до 70 хиљада евра, не морају ни да живе тамо

4 ч

0

Више из рубрике

bunar

Хроника

Човјек упао у бунар, спасавало га 13 ватрогасаца

7 ч

0
Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

Хроника

Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

7 ч

0
Саобраћајна несрећа у Дервенти

Хроника

Трагедија у Дервенти: Младић погинуо у слијетању ”пасата”

8 ч

0
Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

Хроника

Аутобус се преврнуо поред пута, полиција истражује узрок несреће

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

10

Република Српска - симбол слободе и отпора

19

10

Ова жена има највеће шансе да замијени Николаса Мадура

18

58

Савјет њемачких мајстора за хладне ноћи: Ово треба да држите у ауту

18

57

Централне вијести, 03.01.2026.

18

51

Тодор је прва беба рођена у овој години у Приједору

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner