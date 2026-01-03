Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

Извор:
АТВ
03.01.2026
11:12

Возач аутомобила "BMW" преминуо је природном смрћу током вожње на магистралном путу Шамац - Брчко, након чега је возило слетјело са коловоза, потврђено је из полиције.
"Полицијској станици Шамац данас, 3. јануара 2026. године, око 00.40 часова пријављено је да је на магистралном путу Шамац-Брчко, у мјесту Ново Село, општина Шамац, дошло до слијетања путничког аутомобила марке "BMW" са коловоза", саопштили су из ПУ Бијељина.
По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Шамац, који су на лицу мјеста у возилу, на мјесту возача, затекли беживотно тијело лица Т.Г. са подручја општине Шамац.
Љекар Хитне помоћи Дома здравља Шамац констатовао је да је код лица Т.Г. наступила природна смрт.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, а увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Шамац.
