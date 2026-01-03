Logo
Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње

Извор:

АТВ

03.01.2026

11:12

Трагедија на магистрали: Возач умро током вожње
Фото: АТВ

Возач аутомобила "BMW" преминуо је природном смрћу током вожње на магистралном путу Шамац - Брчко, након чега је возило слетјело са коловоза, потврђено је из полиције.

"Полицијској станици Шамац данас, 3. јануара 2026. године, око 00.40 часова пријављено је да је на магистралном путу Шамац-Брчко, у мјесту Ново Село, општина Шамац, дошло до слијетања путничког аутомобила марке "BMW" са коловоза", саопштили су из ПУ Бијељина.

Снијег

Занимљивости

Вјеровање за први снијег у години: Данас обавезно треба ово урадити

По пријави су поступили полицијски службеници Полицијске станице Шамац, који су на лицу мјеста у возилу, на мјесту возача, затекли беживотно тијело лица Т.Г. са подручја општине Шамац.

Љекар Хитне помоћи Дома здравља Шамац констатовао је да је код лица Т.Г. наступила природна смрт.

О догађају је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју, а увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице Шамац.

