Још једна трагедија у БиХ: Погинуо мотоциклиста, саобраћај потпуно обустављен

02.01.2026

18:10

Фото: Принтскрин/Јутјуб

У саобраћајној несрећи која се десила на магистралном путу М-17 у мјесту Шије (Тешањ) погинуо је мотоциклиста, потврђено је за портал "Аваза" из Оперативног центра МУП-а ЗДК.

- У 16:05 у мјесту Шије, општина Тешањ, десила се саобраћајна несрећа у којој су учествовали путничко моторно возило марке "Ауди", којим је управљала особа иницијала С.Р. из Маглаја и мотоцикл Н.Н марке, којим је управљало за сада неутврђено Н.Н. лице, које је том приликом смртно страдало - рекли су из Оперативног центра МУП-а ЗДК за портал "Аваза".

Саобраћај на овој дионици је потпуно обустављен те се одвија алтернативним путним правцима (Маглај-Добој).

О свему је упознат дежурни тужилац, а увиђај врше полицијски службеници ПС Тешањ.

