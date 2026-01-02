Logo
Large banner

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Извор:

СРНА

02.01.2026

17:13

Коментари:

0
Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској
Фото: screenshot / x / SuisseAlert

Прелиминарна истрага указује да је пожар у подруму скијалишта у швајцарској Кран-Монтани почео када су плафону приближене свијеће у облику фонтане, причвршћене за боце шампањца, изјавила је локални тужилац Беатрис Пилуд.

"Све указује на то да је пожар почео од запаљених свијећа или `бенгалских свјетала` која су била причвршћена за боце шампањца. Оне су подигнуте преблизу плафона", рекла је Пилудова на конференцији за новинаре.

Швајцарска пожар Нова година

Свијет

Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

Она је додала да се одатле пожар раширио веома брзо.

Неколико свједока испричало је да су видјели особље бара како држи блиставе свијеће у облику фонтане на боцама шампањца.

Пилудова је рекла да ће даља истрага утврдити да ли постоје разлози за кривичну одговорност.

Власти су испитале двоје власника бара, француски пар који је купио ово угоститељско мјесто 2015. године.

Ле Констелејшн

Свијет

Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

Истражиоци и даље претражују рушевине бара, проучавају видео снимке и испитују преживјеле у потрази за траговима.

Према њиховим ријечима, истрага ће се фокусирати на претходна реновирања бара и кориштене материјале, доступност система за гашење пожара и излазе за евакуацију, као и на број људи који су били у бару у тренутку када је пожар избио.

Швајцарски званичници процијенили су број жртава на 47, а повријеђених на 119.

Подијели:

Тагови:

Швајцарска

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

Свијет

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима

2 ч

0
Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

Свијет

Све се одиграло у неколико секунди: Испливао нови снимак катастрофалног пожара у Швајцарској

5 ч

0
Идентификована прва жртва стравичног пожара

Свијет

Идентификована прва жртва стравичног пожара

7 ч

0
Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

Сцена

Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

8 ч

0

Више из рубрике

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

Свијет

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

40 мин

0
Огласила се предсједница Мексика након јаког земљотреса

Свијет

Огласила се предсједница Мексика након јаког земљотреса

49 мин

0
Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

Свијет

Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

1 ч

0
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

Свијет

Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner