Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

Прелиминарна истрага указује да је пожар у подруму скијалишта у швајцарској Кран-Монтани почео када су плафону приближене свијеће у облику фонтане, причвршћене за боце шампањца, изјавила је локални тужилац Беатрис Пилуд.
"Све указује на то да је пожар почео од запаљених свијећа или `бенгалских свјетала` која су била причвршћена за боце шампањца. Оне су подигнуте преблизу плафона", рекла је Пилудова на конференцији за новинаре.
Она је додала да се одатле пожар раширио веома брзо.
Неколико свједока испричало је да су видјели особље бара како држи блиставе свијеће у облику фонтане на боцама шампањца.
Пилудова је рекла да ће даља истрага утврдити да ли постоје разлози за кривичну одговорност.
Власти су испитале двоје власника бара, француски пар који је купио ово угоститељско мјесто 2015. године.
Истражиоци и даље претражују рушевине бара, проучавају видео снимке и испитују преживјеле у потрази за траговима.
Према њиховим ријечима, истрага ће се фокусирати на претходна реновирања бара и кориштене материјале, доступност система за гашење пожара и излазе за евакуацију, као и на број људи који су били у бару у тренутку када је пожар избио.
Швајцарски званичници процијенили су број жртава на 47, а повријеђених на 119.
