Logo
Large banner

Огласила се предсједница Мексика након јаког земљотреса

02.01.2026

16:50

Коментари:

0
Огласила се предсједница Мексика након јаког земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Предсједник Мексика Клаудија Шејнбаум саопштила је да за сада није пријављена озбиљна штета након снажног земљотреса у држави Гереро.

Она је објавила на "Иксу" да је разговарала са гувернером ове мексичке државе на пацифичкој обали и додала да није пријављена штета ни у главном граду Мексико Ситију.

Шејнбаумова је говорила на јутарњој конференцији за новинаре у тренутку када су се огласили аларми за земљотрес. Она је мирно напустила просторију заједно са новинарима.

Земљотрес магнитуде 6,3 степена Рихтерове скале догодио се на дубини од 10 километара, саопштио је раније Њемачки истраживачки центар за геонауке.

Подијели:

Тагови:

Земљотрес

Мексико

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

Свијет

Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

1 ч

0
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

Свијет

Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

1 ч

0
Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли

Србија

Нису успјели да га задрже: Човјек скочио са Панчевачког моста, брзо га извукли

1 ч

0
Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

Регион

Црна Гора: Упозорење због обилне кише и олујног вјетра

1 ч

0

Више из рубрике

Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

Свијет

Нетанјаху: Иран покушава да обнови ракетне и нуклеарне капацитете, Хамас није разоружан

1 ч

0
Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

Свијет

Држављанин БиХ међу повријеђенима у пожару у Швајцарској

1 ч

0
Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

Свијет

Четворо Срба тешко повријеђено у пожару у Швајцарској

1 ч

0
У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

Свијет

У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Након вишечасовне борбе, из мора извучено тијело мушкарца из БиХ

17

24

Нема велике потражње за божићним печеницама, ево шта је разлог

17

13

Тужилаштво открило шта је изазвало пожар: Најмање 47 особа погинуло у Швајцарској

16

59

Ево ко ће замијенити Кирила Буданова

16

59

Преминуо бивши предсједник Владе Српске Владимир Лукић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner