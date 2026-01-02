Огласила се предсједница Мексика након јаког земљотреса

02.01.2026
Предсједник Мексика Клаудија Шејнбаум саопштила је да за сада није пријављена озбиљна штета након снажног земљотреса у држави Гереро.
Она је објавила на "Иксу" да је разговарала са гувернером ове мексичке државе на пацифичкој обали и додала да није пријављена штета ни у главном граду Мексико Ситију.
Шејнбаумова је говорила на јутарњој конференцији за новинаре у тренутку када су се огласили аларми за земљотрес. Она је мирно напустила просторију заједно са новинарима.
Земљотрес магнитуде 6,3 степена Рихтерове скале догодио се на дубини од 10 километара, саопштио је раније Њемачки истраживачки центар за геонауке.
