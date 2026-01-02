У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

02.01.2026
Број жртава у украјинском нападу на кафић и хотел у мјесту Хорли у Херсонској области порастао је на 28, саопштено је из Министарства здравља Крима.
Гувернер Херсонске области Владимир Салдо изјавио је за канал "Соловјов лајв" да је међу рањенима и један Србин.
Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте
"Међу гостима кафића био је и један Србин. Вјероватно је дошао некоме у посјету. Срећом, задобио је само лакше повреде од гелера", истакао је Салдо.
Он је раније рекао да су током прослава дочека Нове године украјинске оружане снаге напале кафић и хотел у Хорлију са три дрона.
Међу погинулима има и дјеце, а 31 особа је рањена, укључујући петоро малољетника.
Покренут је кривични поступак због тероризма.
