У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа

02.01.2026

15:45

У украјинском нападу на кафић рањен и Србин, погинуло 28 особа
Фото: Прес служба гувернера Херсонске области

Број жртава у украјинском нападу на кафић и хотел у мјесту Хорли у Херсонској области порастао је на 28, саопштено је из Министарства здравља Крима.

Гувернер Херсонске области Владимир Салдо изјавио је за канал "Соловјов лајв" да је међу рањенима и један Србин.

Dmitrij Medvedev

Свијет

Медведев: Одмазда на напад мора стићи и починиоце и њихове команданте

"Међу гостима кафића био је и један Србин. Вјероватно је дошао некоме у посјету. Срећом, задобио је само лакше повреде од гелера", истакао је Салдо.

Он је раније рекао да су током прослава дочека Нове године украјинске оружане снаге напале кафић и хотел у Хорлију са три дрона.

Међу погинулима има и дјеце, а 31 особа је рањена, укључујући петоро малољетника.

Покренут је кривични поступак због тероризма.

