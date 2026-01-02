Шест глобалних сценарија за 2026. годину

Извор:
РТ Балкан
02.01.2026
14:52
Коментари:0
Након бурне године на почетку другог мандата Доналда Трампа, "Политико" предвиђа како ће се ствари одвијати широм свијета током 2026. године.
Упркос свим причама о западним санкцијама које руше руску економију и доводе Москву у ред, Владимир Путин уопште не одаје утисак државника који је у проблему. Са друге стране, постоје домаћа политичка ограничења у погледу онога на шта Владимир Зеленски може да пристане, а да не изазове додатни бијес јавности.
Другим ријечима, ситуација у Украјини користи Москви. Продужетак сукоба додатно ће финансијски оптеретити европске земље које су већ у проблему, и могао би да разбије НАТО савез. "Расејани" Запад такође помаже Путиновом савезнику Си Ђинпингу док процјењује да ли, или када, да направи потез према Тајвану.
Иако је политика у овој хаотичној ери још мање предвидљива од спорта, "Политико" процјењује да су шансе да се сукоб оконча 4:1.
Гуру кампање Била Клинтона, Џејмс Карвил, једном је рекао да би реинкарнација у тржиште обвезница била забавна. "Можете да застрашите свакога", рекао је.
Чак и Трамп изгледа да прихвата да су га надмашили прави господари универзума - осветници обвезница, шефови хеџ и пензионих фондова и велики финансијери.
У прољеће је морао да паузира своју препознатљиву политику "реципрочних царина" када се тржиште обвезница намрштило.
Потражња за државним обвезницама широм свијета се охладила, а институционалне инвеститоре су одбили изгледи да неке велике владе неће моћи да одрже своје финансије, укључујући и Сједињене Државе.
Како финансијска криза и политичка криза иду руку под руку, "Политико" за овај сценарио даје квоту 5:1
Зову га "Биби мађионичар" с разлогом. Када је све изгледало изгубљено у дугој политичкој каријери Бенјамина Нетанјахуа, он се опоравио. "Опсесивни, неумољиви борац, неуспјех за њега није легитимна опција", пријметио је један од његових биографа, Бен Каспит.
Тако изгледа и сада. Најбоља нада за Нетанјахуове противнике је да се уједине и понуде Израелцима једноставан избор. Има ли Биби још једну карту у рукаву? Квота за то је 3:1.
Да ли ће Виктор Орбан извојевати још једну (парламентарну) побједу. Фидес, странка мађарског премијера, побиједила је на посљедња три избора. А шансе да то поново учини у априлу су солидне - 2:1.
Хоће ли глобални финансијски систем поново бити бачен на кољена? Тржишта приватног кредита постала су главни извор финансирања за предузећа. То је делимично зато што традиционалне банке никада нису повратиле свој апетит за ризичнијим кредитирањем након кризе из 2008. године, а такође су биле ограничене због већег регулаторног надзора.
Хеџ фондови и фирме приватног капитала које чине сектор сиве банкарске заједнице сада чине нешто мање од половине свјетске финансијске имовине, вриједне око 250 билиона долара, према подацима Америчког одбора за финансијску стабилност.
Добра вијест је да, за разлику од традиционалних и инвестиционих банака, оне не користе готовинске депозите потрошача за улагање у дугорочну, неликвидну имовину; оне прикупљају и позајмљују средства од инвеститора, који се углавном слажу да њихова улагања буду закључана на дуже периоде. То смањује краткорочне ризике за сиве банке - тако да у теорији не би требало да дође до масовних повлачења средстава на њих, као што се, рецимо, догодило са Леман брадерсом 2008. године.
Али то је у теорији. Ако се тржиште приватних кредита поремети, сигурно ће бити утицаја на друге дијелове глобалног финансијског система. А владе које немају довољно новца неће бити у позицији да организују спасавање као 2008. године, посебно у време још веће популистичке побуне. Каква је квота за потенцијално пуцање тог балона? 3:1.
Републиканце чека тежак задатак да задрже контролу над Представничким домом.
Историјски, странка актуелног предсједника неизбјежно је губила контролу над Представничким домом на изборима на средини мандата. Само два пута од 1938. године то није био случај.
Са друге стране, да би демократе освојиле Сенат, био би потребан огроман талас бијеса усмјереног на Трампа што је мало вјероватно. "Политико" даје квоту 2:1 за овај сценарио.
Најновије
Најчитаније
17
35
17
24
17
13
16
59
16
59
Тренутно на програму