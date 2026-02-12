Лакташи домаћин четвртог издања Омладинске Кошаркашке лиге шампиона

12.02.2026
13:07
Коментари:0
МИЕС (Швајцарска) - Омладинска Кошаркашка лига шампиона (Youth Basketball Champions League) враћа се четвртом сезоном, а град Лакташи, Босна и Херцеговина, изабран је за домаћина турнира 2026. године.
Најпрестижније самостално паневропско клупско такмичење за екипе до 18 година почеће 7. априла, а шампион ће бити крунисан 12. априла.
Укупно 12 тимова учествоваће у трећој сезони Омладинске БЦЛ, представљајући девет различитих земаља, укључујући и претходна два освајача трофеја: домаћина Игокеу м:тел (БиХ), која је освојила први трофеј у Бурси, Турска, 2023. године, као и Ритас Вилњус (Литванија), двоструког узастопног шампиона из Дебрецина, Мађарска 2024. године, и Манисе, Турска прошле године.
Преосталих 10 тимова, по абецедном реду, су: БА Нимбурк (Чешка), Бнеи Херцлија (Израел), ЕВЕ Баскетс Олденбург (Њемачка), Филу Остенде (Белгија), Галатасарај (Турска), Гран Канарија (Шпанија), Порше ББА Лудвигсбург (Њемачка), Сабах БЦ (Азербејџан), Телеком Баскетс Бон (Њемачка) и Тофаш Бурса (Турска).
„Овај подухват развоја Омладинске БЦЛ није само наше задовољство, већ и обавеза. Ови турнири су увијек јединствени, не само за навијаче широм континента, већ и за играче, јер већина њих управо на овом такмичењу стиче прво искуство међународне кошарке на терену“, изјавио је извршни директор Кошаркашке лиге шампиона Патрик Комнинос.
„Сигурни смо да ће турнир у Лакташима бити најквалитетнији до сада, посебно имајући у виду посвећеност града Лакташи и клуба Игокеа м:тел као домаћина, уз врхунске услове за све учеснике, као и бројне радионице и програме са познатим амбасадорима ван терена. Лествица из претходна три издања постављена је високо, али смо увјерени да ће четврто издање подићи стандарде још више“, додао је Комнинос.
It is a great honor and pleasure but also our duty to represent Republic of Srpska and city of Laktasi for such a great event as is Final youth BCL tournament! — Igor Dodik (@dodik_igor) February 12, 2026
We are inviting every truly basketball lover and supporter to come and be a part of it! Welcome! 🥂🥂🥂 pic.twitter.com/ei03jnwwo9
„Част нам је и веома смо срећни што у априлу у Лакташима можемо угостити 12 најбољих омладинских клубова једне генерације. Можемо свима показати да смо добри домаћини. Биће то тежак испит за нас, али сам сигуран да ћемо га положити.
Позивам све љубитеље кошарке и навијаче да дођу у Лакташе и буду дио турнира“, поручио је генерални менаџер Игокее м:тел Игор Додик.
„Велика је част и привилегија што Игокеа представља наш град у Омладинској Кошаркашкој лиги шампиона. Изузетно смо поносни на наше младе спортисте који својим талентом, посвећеношћу и напорним радом достојно представљају град Лакташе и нашу земљу. Град ће наставити снажно да подржава спорт и омладину, јер су они најбољи амбасадори наше заједнице“, изјавио је градоначелник Лакташа Мирослав Бојић.
Дванаест тимова биће жријебом распоређено у четири групе са по три екипе. Побједници група пласираће се у полуфинале, а двије најуспјешније екипе избориће финале 12. априла.
Другопласиране екипе из групне фазе играће утакмице за пласман од 5. до 8. мјеста, док ће трећепласирани тимови наступити у разигравању за позиције од 9. до 12. мјеста.
Све утакмице Омладинске Кошаркашке лиге шампиона биће преношене уживо на званичном BCL YouTube каналу за гледаоце широм свијета, као што је био случај и претходне три године.
Кошарка
6 ч0
Кошарка
7 ч0
Кошарка
7 ч0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
14
52
14
46
14
44
14
42
14
41
Тренутно на програму