Јокић показао зашто је најбољи кошаркаш на свијету

12.02.2026

07:07

Коментари:

0
Јокић показао зашто је најбољи кошаркаш на свијету
Фото: Tanjug / AP / David Zalubowski

Никола Јокић је у побједи Денвер нагетса над Мемфис гризлисима 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) уписао 26 поена, 15 скокова и 11 асистенција.

Тријумфални одлазак Денвер нагетса на Ол-стар паузу.

Могли су домаћини и безбрижније да окончају дуел у "Бол арени".

При максималном вођству 103:88, са Јокићем на клупи, допустили су гостима без прве звијезде Џа Моранта до 103:100, нешто касније и до егала.

Кош Јокића на минут до краја за 118:116 омогућио је добру позицију Нагетсима.

Мемфис није успио да изједначи или супсти заостатак у наредном посједу, а Џамал Мари је са четири узастопна слободна бацања ставио тачку.

Денверови представници на Ол-стар викенду одиграли су партије у складу са тим звањем.

"Џокеров" 183. каријерни трипл-дабл, четврти у низу - 26 поена, 15 скокова и 11 асистенција. Џамал Мари је убацио 23 поена. Тим Хардавеј јуниор их је пратио са 21 поеном.

Џиџи Џексон је носио Мемфис са 21 поеном, Тај Џером је стао на 19 поена.

Нагетси су трећи на Западу са 35-20 и наредни дуел их чека тек 19. фебруара против Клиперса у Лос Анђелесу.

Никола Јокић

НБА

Коментари (0)
