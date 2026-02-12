Јокић показао зашто је најбољи кошаркаш на свијету

12.02.2026
07:07
Никола Јокић је у побједи Денвер нагетса над Мемфис гризлисима 122:116 (30:28, 30:26, 33:27, 29:35) уписао 26 поена, 15 скокова и 11 асистенција.
Тријумфални одлазак Денвер нагетса на Ол-стар паузу.
Могли су домаћини и безбрижније да окончају дуел у "Бол арени".
RACING TO THE FINISH LINE pic.twitter.com/KvonWTU7HH— Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2026
При максималном вођству 103:88, са Јокићем на клупи, допустили су гостима без прве звијезде Џа Моранта до 103:100, нешто касније и до егала.
Кош Јокића на минут до краја за 118:116 омогућио је добру позицију Нагетсима.
Jok with the ol' fashioned three-point play pic.twitter.com/OR1uoRQYKU— Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2026
Мемфис није успио да изједначи или супсти заостатак у наредном посједу, а Џамал Мари је са четири узастопна слободна бацања ставио тачку.
Денверови представници на Ол-стар викенду одиграли су партије у складу са тим звањем.
"Џокеров" 183. каријерни трипл-дабл, четврти у низу - 26 поена, 15 скокова и 11 асистенција. Џамал Мари је убацио 23 поена. Тим Хардавеј јуниор их је пратио са 21 поеном.
That pass tho 😮💨 pic.twitter.com/Iobt7g8jUx— Denver Nuggets (@nuggets) February 12, 2026
Џиџи Џексон је носио Мемфис са 21 поеном, Тај Џером је стао на 19 поена.
Нагетси су трећи на Западу са 35-20 и наредни дуел их чека тек 19. фебруара против Клиперса у Лос Анђелесу.
