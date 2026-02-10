Хоће ли Србија бити у НБА Европи?

Извор:
Питање будућности европске кошарке поново је у фокусу због интересовања НБА лиге да прошири свој утицај на европско тржиште. О потенцијалном пројекту, који би могао значајно да утиче на постојећи систем такмичења, говорио је и Мишко Ражнатовић.
Већ дуже вријеме спекулише се о идеји формирања нове лиге под покровитељством НБА, али према његовим ријечима реализација није једноставна. Он је истакао да постоји конкретна припрема за такав подухват, али и озбиљне препреке у пракси.
"Често када одем у Њујорк имам састанке са Адамом Силвером, па знам детаље. Новац је спреман, идеја спремна, али доста је тешко да крену. Без отимања, узимања неких тимова из Евролиге, то је много тешко да направите нову лигу са 14 и 16 тимова. За сада ти тимови нису прешли, али ако успију у тој намјери, Србије неће бити тамо", рекао је Мишко у емисији "Индиректно" на УНА ТВ.
Ражнатовић је додатно објаснио због чега Црвена звезда и Партизан не фигурирају као кандидати за потенцијално учешће у том пројекту, наглашавајући разлику у пословној логици.
"То је као НБА лига, у смислу да је критеријум број један, два, три, четири и пет је профит, а профит није 20.000 лудих Срба који направе амбијент, а све друго не".
Он сматра да је кључни јаз између америчког и европског модела управо у схватању саме утакмице и улоге публике.
"Ја сам њима покушао да објасним да је овдје све другачије, да тамо људи иду да уживају у утакмици, доброј храни, чирлидерсицама, шоу, оду да гледају представу или да гледају кошарку. Вољели би да побиједи њихов тим, али ако не побиједи, то није страшно. Код нас и у Европи то није тако. Овдје навијачима Партизана и Звезде је најважније да побједе. Да ли су у току вечери били у могућности да оду у тоалет јер су степенице закрчене или да попију једну воду, што обично и једно и друго не може да се изведе, то је небитно ако се побиједи".
На крају, остаје отворено питање да ли ће у будућности доћи до компромиса између два модела, односно сарадње између постојећих структура и потенцијалног НБА пројекта.
"То су два различита концепта, видјећемо који ће побиједити. Искрено бих волио када би они могли да тај финансијски аспект увуку у Евролигу, да направе договор који у начелу као идеја постоји, да они воде бизнис пројекат, а Евролига да води такмичење, али заиста је све веома тешко да се предвиди шта ће се догодити".
