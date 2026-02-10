Logo
Опрез: Повлачи се одређена серија хране за бебе са тржишта БиХ

10.02.2026

10:42

Опрез: Повлачи се одређена серија хране за бебе са тржишта БиХ
Са тржишта БиХ превентивно се повлачи одређена серија хране за бебе "аптамил" након што је утврђено присуство токсина цереулид који може да изазове мучнину, повраћање и грчеве у стомаку.

Агенција је о превентивном повлачењу "аптамила" са тржиштва БиХ обавијештена од компаније "Еуроманд" из Широког Бријега, који је доставио да су затечене и ради уништења издвојене залихе хране "аптамил пронутра један" и "аптамил пронутра два" масе 1.200 грама.

Како су навели из Агенције, обавијештени су путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње /ЕУ РАСФФ/ да су на тржиште БиХ дистрибуисане одређене серије формула за дојенчад "аптамил" произвођача "Даноне" у којим је утврђено присуство цереулида у количини која може да представља ризик.

Све расположиве информације достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима, навела је Агенција на својој интернет страници.

Европска агенција за безбједност хране /ЕФСА/ одредила је акутну референтну дозу цереулида за дојенчад, те утврдила концентрације цереулида у адаптираном млијеку које могу да представљају потенцијални ризик за здравље.

Више информација може да се прочита на линку на интернет-страници Агенције за безбједност хране БиХ.

Компанија "Даноне" раније је саопштила да повлачи више од 120 серија формуле за бебе у Аустрији због могуће контаминације токсином цереулидом, објавио је "Блумберг њуз".

