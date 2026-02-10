Опрез: Повлачи се одређена серија хране за бебе са тржишта БиХ

10.02.2026
10:42
Коментари:0
Са тржишта БиХ превентивно се повлачи одређена серија хране за бебе "аптамил" након што је утврђено присуство токсина цереулид који може да изазове мучнину, повраћање и грчеве у стомаку.
Агенција је о превентивном повлачењу "аптамила" са тржиштва БиХ обавијештена од компаније "Еуроманд" из Широког Бријега, који је доставио да су затечене и ради уништења издвојене залихе хране "аптамил пронутра један" и "аптамил пронутра два" масе 1.200 грама.
Како су навели из Агенције, обавијештени су путем Система брзог узбуњивања за храну и храну за животиње /ЕУ РАСФФ/ да су на тржиште БиХ дистрибуисане одређене серије формула за дојенчад "аптамил" произвођача "Даноне" у којим је утврђено присуство цереулида у количини која може да представља ризик.
Све расположиве информације достављене су на даље поступање надлежним инспекцијским органима, навела је Агенција на својој интернет страници.
Европска агенција за безбједност хране /ЕФСА/ одредила је акутну референтну дозу цереулида за дојенчад, те утврдила концентрације цереулида у адаптираном млијеку које могу да представљају потенцијални ризик за здравље.
Више информација може да се прочита на линку на интернет-страници Агенције за безбједност хране БиХ.
Компанија "Даноне" раније је саопштила да повлачи више од 120 серија формуле за бебе у Аустрији због могуће контаминације токсином цереулидом, објавио је "Блумберг њуз".
Најновије
Најчитаније
11
55
11
47
11
45
11
31
11
19
Тренутно на програму