Европски посланик честитао Карану: Ваш избор обезбјеђује континуитет политике Додика

Извор:
СРНА
10.02.2026
12:14
Коментари:0
Посланик у Европском парламенту Андре Руж честитао је новоизабраном предсједнику Републике Српске Синиши Карану изборну побједу, истичући да је са великим задовољством примио вијест о његовом избору на ову веома значајну функцију.
Руж је нагласио да избор Карана на мјесто предсједника Српске обезбјеђује пуни континуитет дјеловања које су до сада водили Милорад Додик и легитимне институције Републике Српске, у правцу очувања уставне суверености и регионалне стабилности.
- Посебно поздрављам јасноћу поруке коју сте упутили одмах након Ваше побједе, када сте, у изборној ноћи, изјавили да ће Република Српска остати фактор мира и стабилности у региону, уз стриктно поштовање надлежности које су јој признате Дејтонско-париским споразумима. Овакав курс, вјеран слову и духу ових темељних споразума, заслужује да буде истакнут и подржан - нагласио је европски посланик у честитки Карану.
Руж је додао да је и сам, у својству члана Делегације за односе са БиХ, више пута истицао у Европском парламенту да пуно и досљедно поштовање Дејтонско-париских споразума представља једину легитимну и трајну основу за заједнички живот ентитета и народа у БиХ.
- Господине предсједниче, будите увјерени да ћете у мени, као и у мојим колегама из Националног окупљања, имати досљедну подршку у одбрани права и надлежности Републике Српске, уз пуно поштовање међународног правног оквира који је штити. Примите изразе мог најдубљег поштовања и најискреније жеље за успјех у обављању Вашег мандата - поручио је Руж.
