Тришић Бабић: У посљедње двије недjеље учинили смо велике ствари за Српску и све њене људе

АТВ

10.02.2026

09:54

Фото: АТВ

Политика вам, као ниједно друго занимање, пружа могућност да урадите много тога доброг за свој народ и своју земљу, навела је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић на Иксу.

У посљедње двије недjеље, каже, учинили смо велике ствари за Републику Српску и све њене људе.

Ана Тришић Бабић

Република Српска

