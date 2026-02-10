Тришић Бабић: У посљедње двије недjеље учинили смо велике ствари за Српску и све њене људе

Извор:
АТВ
10.02.2026
09:54
Политика вам, као ниједно друго занимање, пружа могућност да урадите много тога доброг за свој народ и своју земљу, навела је в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић на Иксу.
У посљедње двије недjеље, каже, учинили смо велике ствари за Републику Српску и све њене људе.
