Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на позив Трампове администрације на традиционалном молитвеном доручку

05.02.2026

07:32

Коментари:

7
Цвијановић Додик

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у Вашингтону.

Они ће данас на позив администрације предсједника Доналда Трампа присуствовати традиционалном молитвеном доручку.

Далмација невријеме-05022026

Регион

Далмацију погодила једна од највећих плима у посљедњих 10 година: Море носи све пред собом

На овом значајном догађају, на којем ће амерички предсједник традиционално одржати говор, биће више од 3.000 званица из преко 100 земаља.

Коментари (7)
