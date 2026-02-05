Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на позив Трампове администрације на традиционалном молитвеном доручку

05.02.2026
07:32
Коментари:7
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић и предсједник СНСД-а Милорад Додик бораве у Вашингтону.
Они ће данас на позив администрације предсједника Доналда Трампа присуствовати традиционалном молитвеном доручку.
На овом значајном догађају, на којем ће амерички предсједник традиционално одржати говор, биће више од 3.000 званица из преко 100 земаља.
