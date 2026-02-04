Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

Извор:
Двоструко признање из Сарајева долази Милораду Додику. Прво је ћутање медија за све што се догодило у протеклих седам дана, а друго је вапај како сарајевским политичарима, тако и опозицији у Српској, да зауставе Додика.
На минут до скидања америчких санкција српском руководству утихнуле су вијести у федералним медијима о Милораду Додику. Спорадично су се јављале када би преко крњег Уставног суда, једног од инструмената политичког Сарајева, издејствовали ударе на Републику Српску.
Утихнуле су и посљедњих дана када српски медији објављују значајан дипломатски подухват српског руководства које борави са највишим званичницима како Израела, тако и САД-а.
Додик са Нетанјахуом, Додик са Орбаном, Додик у Вашингтону, Додик са конгресменима, више није вијест за медије у ФБиХ. Ту су нескривено приказали огорченост што се ико, а камоли на том нивоу, састаје са Милорадом Додиком.
Друго признање је напад, али не на српско руководство како то обично бива, него на Сарајево и њихове мозгове. У низу напада рециклирају се и "багери" Елмедина Конаковића, "повлачења" Сабине Чудић и свих тројкаша који су засјели у фотеље и "не заустављају Додика", који по њиховим тврдњама, иде по сецесионизам.
"Када се Милорад Додик у Бањалуци, као „бјегунац од правосуђа“, дружио са Трамповим оданим пријатељима, Рудијем Ђулијанијем и Родом Благојевићем, сви су му се смијали. Добро – не баш сви, али већина политичара и медија у Федерацији БиХ. Благојевић и Ђулијани су политички потпуно небитни, осрамоћени људи урушеног кредибилитета, говорили су. У јануару 2026., Доналд Трамп назвао је Ђулијанија „највећим градоначелником у историји Њујорка“ и најавио да ће га одликовати Предсједничком медаљом слободе, највишим цивилним одликовањем Сједињених Држава", пише Истрага.ба.
У анализи Истраге, посебна "опасност по БиХ" је састанак Додика са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом.
"Нико са зрнцем здравог разума и политичке трезвености више се не смије Милораду Додику и његовим плановима, напротив. Само нас још Дино Конаковић, негдје са егзотичних пјешчаних плажа Дубаија, убјеђује да је Додик тек обична 'бучна варалица' и како је 'макнут са политичке сцене'", пише Истрага.
Пошто уљуљана "Тројка" није способна ни да сачува себе, а камоли БиХ, медији простор у све већој мјери поклањају опозицији у Републици Српској која је на истим наративним дужинама са политичарима из Сарајева.
Недвосмислено поручују да Милорада Додика може зауставити једино Бранко Блануша који би могао однијети побједу на поновљеним изборима за предсједника Републике Српске.
"У овом тренутку Додика би у његовим сецесионистичким намјерама „распакивања“ не само Дејтона, већ и цјеловитости Босне и Херцеговине, могли озбиљно пореметити само предстојећи поновљени избори за предсједника Републике Српске и евентуална побједа опозиционог кандидата Бранка Блануше. Какав год да буде исход, поразна је помисао да ће о дугорочној будућности и стабилности државе можда одлучивати тек неколико хиљада гласова разлике са бирачких мјеста у РС-у. Док Милорад Додик што директно, што путем своје разгранате лобистичке мреже преговара с Netanyahuom и Трампом, Тројка у Федерацији и даље не успијева да организује ни Зум састанак с реалношћу. А ту цијену њихове наивности и упорног забијања главе у пијесак у коначници ће платити грађани – и држава", пише Истрага.
