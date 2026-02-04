Милован Гагић умјесто Радана Остојића

Досадашњи предсједник БОРС-а Радан Остојић именован је за министра рада и борачко-инвалидске заштите.

Гагић је данас изабран на сједници Предсједништва Борачке организације, а ту дужност обављаће до Скупштине Борачке организације на којој ће бити донесена коначна одлука о предсједнику Борачке организације.