Милован Гагић умјесто Радана Остојића

Извор:
Агенције
04.02.2026
16:02
Коментари:0
Дужност предсједника Борачке организације од данас ће обављати њен потпредсједник Милован Гагић.
Досадашњи предсједник БОРС-а Радан Остојић именован је за министра рада и борачко-инвалидске заштите.
Гагић је данас изабран на сједници Предсједништва Борачке организације, а ту дужност обављаће до Скупштине Борачке организације на којој ће бити донесена коначна одлука о предсједнику Борачке организације.
