Милован Гагић умјесто Радана Остојића

04.02.2026

16:02

Милован Гагић в.д. предсједника БОРС-а
Фото: РТРС

Дужност предсједника Борачке организације од данас ће обављати њен потпредсједник Милован Гагић.

Досадашњи предсједник БОРС-а Радан Остојић именован је за министра рада и борачко-инвалидске заштите.

Гагић је данас изабран на сједници Предсједништва Борачке организације, а ту дужност обављаће до Скупштине Борачке организације на којој ће бити донесена коначна одлука о предсједнику Борачке организације.

Тагови:

Радан Остојић

Милован Гагић

БОРС

Predsjednik BORS-a

