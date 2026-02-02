Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

Извор:
Приоритет је да се радници из Републике Српске задрже у Републици Српској, поручено је то на састанку Савеза синдиката Српске са ресорним министром. Кажу да се посебна пажња мора посветити питању радника и побољшању њиховог статуса.
"Увећање дневнице за рад недјељом, да мајке са дјецом до 7 година не могу да раде, да један радник не може да ради све суботе или све недјеље у мјесецу, да има један или два дана у викенду која може да ради. Од доношења стратегије заштите на раду, од доношења централног регистра повреда на раду, до увођења организованих превентивних систематских прегледа за све раднике у Републици Српској", каже Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Радници су стварали и бранили Републику Српску током Одбрамбено-отаџбинског рата, а послије тога су наставили да раде, поручује ресорни министар.
"Овај сегмент, сегмент рада, радних односа мора да буде унапријеђен, мора да буде подигнут на један већи ниво, јер без радника и њиховог доприноса, нема ни напретка ни опстанка државе", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске.
Пензионери очекују да ће у овој години доћи до ванредног повећања пензија у Републици Српској.
"Надамо се да ће и ове године бити једно ванредно повећање наших пензија, поред овога редовног усклађивања које је урађено 1-ог јануара ове године.Ријеч је било и о бањској рехабилитацији, ове године би требало бити 50% више него прошле године и на томе се ради да се обезбједе средства на позицијама буџета предсједника републике, предсједника владе и буџета министарства рада и борачко инвалидске заштите", рекао је Ратко Трифуновић, предсједник Удружења пензионера Републике Српске.
"Оне наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване онако како је буџетом планирано, а све што додатно будемо могли сигурно ћемо учинити према овој категорији лица", рекао је Радан Остојић, министар рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске.
Пензионери су приоритетна категорија грађана која је дала огроман допринос одбрани Републике Српске, јасан је ресорни министар.
Састанку је присуствова и директор Фонда пензијско-инвалидског осигурања Републике Српске Младен Милић.
