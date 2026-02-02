Додик са Вучићем у Београду о сарадњи Србије и Српске

Извор:
АТВ
02.02.2026
16:05
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Београду са предсједником Србије Александром Вучићем.
"Са Милорадом Додиком о најважнијим регионалним питањима, сарадњи између Србије и Српске, као и о мјесту и улози српског народа у актуелним геополитичким промјенама у Европи и свијету", написао је Вучић на друштвеним мрежама.
Додик вечерас путује у Вашингтон гдје ће присуствовати манифестацији у оквиру Молитвеног доручка на који се позивају лидери из читавог свијета.
