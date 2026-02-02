Logo
Додик са Вучићем у Београду о сарадњи Србије и Српске

АТВ

02.02.2026

16:05

Додик са Вучићем у Београду о сарадњи Србије и Српске
Фото: Инстаграм/buducnostsrbijeav

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се данас у Београду са предсједником Србије Александром Вучићем.

"Са Милорадом Додиком о најважнијим регионалним питањима, сарадњи између Србије и Српске, као и о мјесту и улози српског народа у актуелним геополитичким промјенама у Европи и свијету", написао је Вучић на друштвеним мрежама.

Додик вечерас путује у Вашингтон гдје ће присуствовати манифестацији у оквиру Молитвеног доручка на који се позивају лидери из читавог свијета.

Тагови:

Александар Вучић

Милорад Додик

Београд

сарадња Србије и Српске

