Додик за "Јерусалим пост": Република Српска и Израел под сталним притиском Европе

02.02.2026

13:51

Милорад Додик
Фото: Screenshot/jpost.com/podcast

Милорад Додик, предсједник СНСД-а, током дужег интервјуа за Јерусалим пост, више пута је повукао паралеле између Израела и Републике Српске, представљајући обе нације под сталним политичким, правним и идеолошким притиском Европе и међународних институција.

Говорећи након што је примио награду "Жаботински за слободу", Додик је описао Жаботинскијеву борбу за јеврејску државност као инспирацију за Србе, посебно у ономе што је рекао да је њихова борба за очување аутономије и националних права.

Тврдио је да учења повезана са Жаботинским остају релевантна и данас, посебно када се права нација, по његовим ријечима, гурају у страну.

Додик је за Јерусалим пост оштро критиковао оно што је описао као растући антисемитизам у Европи, издвајајући Сарајево и политичке институције босанских муслимана.

Навео је отказивање планиране конференције европских рабина у Сарајеву и наводне одлуке у вези са јеврејским културним фондовима као доказ онога што је тврдио да је дубоко укорењен антисемитизам који није повезан са политиком израелске владе.

