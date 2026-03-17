Тужили банке због трошкова обраде кредита и добили новац

Аутор:АТВ
17.03.2026
10:26
Коментари:1
Више од 200.000 грађана банкама са каматом мора да врати новац који су им исплатиле по судској пресуди на име трошкова обраде кредита.
Врховни суд је 2018. године одлучио да банка нема право да наплаћује услуге обраде кредита. До краја 2021. више од 200.000 грађана поднијело је тужбе против банака потражујући новац назад. Добијали су пресуде, све док Врховни касациони суд није преиначио свој став. Банке сада траже да грађани врате новац.
Три пута су банке покушале да заштите сопствене интересе, а када је Врховни суд донио одлуку, то им је и успјело. Објашњење је да увидом у Закон о финансијским услугама и Закон о банкама, банка има право да наплати трошкове, да ли у оквиру камате или као засебну ставку под називом - обрада кредита.
На граници заплијењена медвјеђа глава
"Сада је питање да ли банка има право на то или не. Уколико је клијенту предочено прије потписивања уговора које су његове обавезе према кредиту - онда имају право. Пристали сте на то, а онда је нејасним тумачењем појединих судова дошло до забуне. Ту је у питању спорост судских инстанци које нису одмах пажљиво погледале Закон о финансијским услугама и Закон о банкама, у којима се каже – ако сте дали сагласност, потписали, то је споразумна воља двеју страна, онда немате право да се жалите", наводи Владимир Васић, финансијски стратег.
Три пута су банке покушале да заштите сопствене интересе, а када је Врховни суд донио одлуку, то им је и успјело. Објашњење је да увидом у Закон о финансијским услугама и Закон о банкама, банка има право да наплати трошкове, да ли у оквиру камате или као засебну ставку под називом - обрада кредита.
Преминуо младић (21) који је повријеђен у стравичном пожару
"Сада је питање да ли банка има право на то или не. Уколико је клијенту предочено прије потписивања уговора које су његове обавезе према кредиту – онда имају право. Пристали сте на то, а онда је нејасним тумачењем појединих судова дошло до забуне. Ту је у питању спорост судских инстанци које нису одмах пажљиво погледале Закон о финансијским услугама и Закон о банкама, у којима се каже – ако сте дали сагласност, потписали, то је споразумна воља двеју страна, онда немате право да се жалите", наводи Владимир Васић, финансијски стратег.
Дејан Гавриловић из Удружења за заштиту потрошача "Ефектива" каже да сада клијент који је већ наплатио новац и платио адвоката, тај новац мора да врати.
"Пет година уназад нама се жале клијенти, да су добили спор и новац им је исплаћен, а онда након двије године добијају рјешење да све то морају да врате", додаје Гавриловић.
Клијенти о којима је ријеч морају банкама да врате износ са затезном каматом. Адвокати су својевремено клијентима обећавали да ће сигурно добити одштету.
Весна Змијанац се повлачи са сцене
"Деценијама је био познат став – није било спорно да ли банке имају право да наплаћују трошкове обраде кредите, већ је било спорно да се ти трошкови прикажу, да буду стварни, да их образложите, да знате зашто плаћате ту накнаду", објашњава адвокат Мирослав Живковић.
Требало би да сада Уставни суд одлучи о жалби. До тада грађани морају да врате новац. Само сада, након урачунавања камате, већу суму од оне коју су од банке наплатили, преноси Курир.
