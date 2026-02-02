Logo
Додик: Независност Републике Српске ће одмах признати 15 земаља

02.02.2026

13:16

Коментари:

2
Милорад Додик
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је у гостовању на РТРС-у да његов кључни политички циљ остаје независна Република Српска, који намјерава остварити путем мирног и легитимног политичког процеса.

„Мој главни циљ - независна Република Српска није нестао. До тог циља желим доћи мирним политичким средствима, користећи повољан међународни тајминг који се тренутно ствара. Републику Српску ће, након проглашења независности, одмах признати 15 држава“, изјавио је Додик.

Милорад Додик

nezavisnost

Република Српска

Коментари (2)
