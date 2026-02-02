Додик: Независност Републике Српске ће одмах признати 15 земаља

02.02.2026
13:16
Коментари:2
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је у гостовању на РТРС-у да његов кључни политички циљ остаје независна Република Српска, који намјерава остварити путем мирног и легитимног политичког процеса.
„Мој главни циљ - независна Република Српска није нестао. До тог циља желим доћи мирним политичким средствима, користећи повољан међународни тајминг који се тренутно ствара. Републику Српску ће, након проглашења независности, одмах признати 15 држава“, изјавио је Додик.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму