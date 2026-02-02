Logo
Пад злата на берзама

02.02.2026

13:13

Пад злата на берзама
Фото: Pixabay

Цијене племенитих метала и сребра поново су пале у понед‌јељак, јер се распродаја племенитих метала продубила и прелила на берзе. Након рекордног раста, и злато и сребро су у посљедњих неколико трговачких дана пали, док се параболични раст срушио сам у себе.

Сребро је јутрос пало за осам одсто и пало је за 36 одсто у односу на свој врхунац од око 78 долара, након што је преко ноћи достигло најнижи ниво нешто изнад 71 долара.

Злато је данас пало за пет одсто и пало је за 17 одсто у односу на свој рекорд свих времена достићи прошле седмице, тргујући се јутрос по цијени од око 4620 долара, након што је достигло најнижи ниво од 4398 долара прије него што је привукло неку понуду.

полиција-Република Српска-пиштољ

Хроника

У Бањалуци одузети BMW и "трептач"

Биткоин се такође тргује ниже око 76.000 долара, с вјероватном присилном продајом, посебно због наглог пораста цијене сребра.

Ствари једноставно постају превише узбуркане; ово је било као крипто тржишта у најгорем издању: масовно препуна и левериџована дуга опклада, те волатилност која се хранила сама собом јер креатори тржишта нису могли котирати цијене, остављајући ликвидност проблемом.

Ниво волатилности остаје повишен, иако од јутрос видимо да се на тржишту враћају неке понуде, као знак да смо можда прошли најгору опасност. Изненађење би било да поново видимо кретање какво се догодило у петак, преноси "InvestorsChronicle".

