Два гиганта желе пројекат у Српској вриједан милијарду КМ

На тендер за пројектовање и изградњу магистралног гасовода Шепак – Нови Град, који је расписала компанија Сарајево-гас из Источног Сарајева, пристигле су двије понуде – турске фирме Вемак Инсат и компаније Конвар, која предводи групу понуђача из Србије и Републике Српске.
Како је изјавио директор Сарајево-гаса Недељко Елек, тендер је тренутно у фази предквалификације, у којој се провјерава техничка документација, лиценце и референце пријављених фирми, пише "Бизнисинфо".
"Сада гледамо техничку документацију, лиценце и остало. Када прођу тај круг, онда иде цијена и достављање финансијске понуде", рекао је Елек.
Посебну пажњу привлачи понуда турске компаније Вемак Инсат, која важи за специјалисту у области гасне и енергетске инфраструктуре. Ријеч је о фирми са сједиштем у Анкари, која се бави изградњом магистралних гасовода, енергетских мрежа, ЛНГ и мјерних станица, те великих инфраструктурних објеката, пише "БизнисИнфо.ба".
Вемак се у међународним оквирима посебно истиче чињеницом да је учествовао на копненом дијелу пројекта Турски ток – једног од најзначајнијих гасних пројеката у ширем региону. Иако није био главни извођач комплетног пројекта, Вемак је радио на одређеним сегментима оншор гасовода у Турској, што представља изузетно снажну референцу.
Компанија иза себе има и низ пројеката у Турској и иностранству, укључујући радове у земљама региона и Блиског истока, те се позиционирала као озбиљан међународни извођач у области енергетике.
Други понуђач је Конвар, компанија из Србије која предводи групу понуђача из Србије и Републике Српске.
Ријеч је о фирми која се, између осталог, бави пројектовањем и изградњом гасовода, енергетских и индустријских постројења, те има реализован већи број пројеката у региону.
Конвар је присутан на тржишту више деценија и познат је као регионални извођач инфраструктурних и енергетских пројеката, што га чини озбиљним конкурентом у овом тендеру.
Вриједност тендера износи око 900 милиона КМ без ПДВ-а, односно више од милијарду КМ са ПДВ-ом, што овај пројекат сврстава међу највеће енергетске инвестиције у цијелој БиХ у посљедњим годинама.
У тендерској документацији наведено је да је предмет набавке пројектовање гасовода, изградња комплетне трасе те извођење свих грађевинских и специјалистичких радова.
Рок за достављање понуда истекао је 28. јануара 2026. године, а критеријум за додјелу уговора биће најнижа понуђена цијена.
Гасовод Шепак – Нови Град у принципу прати трасу такозване Источне гасне интерконекције, о којој се у Босни и Херцеговини говори већ годинама. Градња овог гасовода договорена је још 2021. године, када је најављено да ће траса пролазити кроз Србију и БиХ, а радови ће се изводити на комплетној дионици од Шепка до Новог Града.
