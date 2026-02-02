Logo
Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза

Извор:

СРНА

02.02.2026

11:58

Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза
Фото: Pixabay

Демонстранти су током протеста у центру Париза поцијепали заставу ЕУ, позивајући на излазак Француске из Уније ради заштите француских фармера од штетних политика које спроводи Брисел.

Демонстрације, у којима је учествовало више од хиљаду људи, организовао је Флоријан Филипо, лидер странке Патриоте која заговара излазак Француске из ЕУ сличан Брегзиту.

Alkohol pijanac

Сцена

Каубој лијечио тугу у алкохолу, па завршио иза решетака

Филипо је на "Иксу" објавио видео-снимак у којем је приказан како држи заставу ЕУ, заједно са Александром Патеом, којег је описао као "љутог фармера". Њих двојица су поцијепали заставу и бацили је међу демонстранте, који су носили француске заставе, пренијела је "Раша тудеј".

Француски политичар оцијенио да би "Фрегзит" спасио француску пољопривреду и независност Француске.

