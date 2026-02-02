Демонстранти поцијепали заставу ЕУ у центру Париза

Извор:
СРНА
02.02.2026
11:58
Демонстранти су током протеста у центру Париза поцијепали заставу ЕУ, позивајући на излазак Француске из Уније ради заштите француских фармера од штетних политика које спроводи Брисел.
Демонстрације, у којима је учествовало више од хиљаду људи, организовао је Флоријан Филипо, лидер странке Патриоте која заговара излазак Француске из ЕУ сличан Брегзиту.
Филипо је на "Иксу" објавио видео-снимак у којем је приказан како држи заставу ЕУ, заједно са Александром Патеом, којег је описао као "љутог фармера". Њих двојица су поцијепали заставу и бацили је међу демонстранте, који су носили француске заставе, пренијела је "Раша тудеј".
Француски политичар оцијенио да би "Фрегзит" спасио француску пољопривреду и независност Француске.
