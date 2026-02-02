Logo
Large banner

Карамбол на ауто-путу: Ланчани судар 59 возила

Извор:

Агенције

02.02.2026

10:49

Коментари:

0
Ланчани судар на ауто-путу у Калифорнији
Фото: Screenshot / YouTube

Због ланчаног судара у којем је учествовало чак 59 возила затворен је главни ауто-пут у Калифорнији у суботу ујутру, пошто је густа магла драстично смањила видљивост.

До несреће је дошло на ауто-путу 99, око 65 километара сјеверно од Бејкерсфилда, у округу Тјулери у централној долини Калифорније, познатом као једно од најважнијих пољопривредних региона у држави, пренио је ЦБС.

Полицијски службеници Калифорнијске саобраћајне патроле (ЦХП) навели су да је до почетних судара дошло на обје стране ауто-пута, након чега је услиједио низ додатних судара, у чему је укупно учествовало 59 возила.

Према наводима ЦХП-а, магла је у том подручју смањила видљивост на око 46-60 метара.

Ауто-пут је био затворен у оба смјера све до око 14.30 часова, док су екипе радиле на рашчишћавању мјеста несреће.

Ријеч је о кључној саобраћајници која се простире читавом дужином Централне долине.

Званичници су саопштили да је више особа задобило лакше до умјерене повреде.

Из ЦХП-а су апеловали на возаче да успоре, повећају одстојање између возила и остану максимално опрезни, нарочито у условима смањене видљивости или појачане гужве.

Подијели:

Тагови:

lančani sudar

удес

Америка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане

Свијет

Игуане падају са дрвећа: Необичан призор шокирао грађане

9 ч

0
Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

Свијет

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

9 ч

0
Олуја "Хари" погодила Грчку

Свијет

Невријеме изазвало хаос: Школе затворене, аутомобили заробљени, села под пријетњом

9 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп тврди да никада није посјетио Епстајново острво

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner