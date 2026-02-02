Карамбол на ауто-путу: Ланчани судар 59 возила

Извор:
Агенције
02.02.2026
10:49
Коментари:0
Због ланчаног судара у којем је учествовало чак 59 возила затворен је главни ауто-пут у Калифорнији у суботу ујутру, пошто је густа магла драстично смањила видљивост.
До несреће је дошло на ауто-путу 99, око 65 километара сјеверно од Бејкерсфилда, у округу Тјулери у централној долини Калифорније, познатом као једно од најважнијих пољопривредних региона у држави, пренио је ЦБС.
Полицијски службеници Калифорнијске саобраћајне патроле (ЦХП) навели су да је до почетних судара дошло на обје стране ауто-пута, након чега је услиједио низ додатних судара, у чему је укупно учествовало 59 возила.
Према наводима ЦХП-а, магла је у том подручју смањила видљивост на око 46-60 метара.
Ауто-пут је био затворен у оба смјера све до око 14.30 часова, док су екипе радиле на рашчишћавању мјеста несреће.
Ријеч је о кључној саобраћајници која се простире читавом дужином Централне долине.
Званичници су саопштили да је више особа задобило лакше до умјерене повреде.
Из ЦХП-а су апеловали на возаче да успоре, повећају одстојање између возила и остану максимално опрезни, нарочито у условима смањене видљивости или појачане гужве.
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч0
Свијет
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму