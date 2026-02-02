Logo
Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат

02.02.2026

09:50

Ирански министар поручио Трампу: Спремни смо и за споразум и за рат
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Ирански министар спољних послова Абас Арагчи рекао је да су Иран и САД на преломној тачки, да је могућ брз договор, али и да је Иран спреман за рат у случају ескалације.

"Иран и САД су у судбоносном тренутку: Можемо постићи праведан договор како бисмо осигурали да нема нуклеарног оружја. Овај обострано користан исход је могућ чак и у кратком временском периоду. С друге стране, може доћи до погрешних процјена, па чак и агресије. Иран је под‌једнако спреман за тај сценарио", навео је Арагчи у интервјуу за CNN.

Амерички предсједник Доналд Трамп одговорио је на упозорење врховног вође Ирана Алија Хамнеија да би напад из Вашингтона могао да изазове регионални рат.

Аманда Кендић

Друштво

Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

Трамп је у суботу увече рекао да се "веома велики" амерички ратни бродови крећу ка региону, након што је претходно упозорио да би могао да предузме војну акцију против Ирана због убистава мирних демонстраната.

Амбасадор Вашингтона при НАТО Метју Витакер рекао је да амерички предсједник Доналд Трамп даје Ирану времена да се повуче из конфронтације, али неће остати стрпљив заувијек.

Ирански дипломата: Преговори су немогући

Иран је отворен за поштовање сарадње, али се неће ангажовати под пријетњом америчке војске, објавио је "Washington пост" позивајући се на иранског дипломату, преноси "б92".

"У тренутној ситуацији нису могући преговори. Трампови услови за преговоре су нереални и не могу се преговарати."

