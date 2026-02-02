Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

02.02.2026
Четрнаестогодишња Амандa Кендић из Велике Кладуше нестала је јуче, а чланови породице моле грађане за помоћ.
Амалиа Кендић упутила је апел јавности након што је њена кћерка 1. фебруара 2026. године отишла од куће и од тада јој се губи сваки траг.
Како наводе чланови породице, од дана нестанка немају никакве информације о томе гдје се дјевојчица налази, те су изразили велику забринутост за њену сигурност.
"Моја сестра је отишла од куће дана 1.2.2026 и од тада немамо никакве информације о њој. Не знамо гдје је и јако смо забринути“, стоји у објави породице, пише "Црна Хроника".
Породица позива све грађане који су дјевојчицу видјели или имају било какву информацију да се хитно јаве, јер им је свака, па и најмања информација, од изузетног значаја.
“Само желимо да се сигурно врати кући”
У поруци која је подијељена на друштвеним мрежама, породица је навела да желе само једно – да се дјевојчица пронађе и безбједно врати кући.
"Секо, молим те ако видиш ово, реци нам гдје си“, поручују забринути чланови породице.
За све информације грађани се могу јавити на број 061/742-431.
