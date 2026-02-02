Logo
Large banner

Нестала малољетница из БиХ: Породица у очају моли грађане за помоћ

02.02.2026

09:49

Коментари:

0
Аманда Кендић
Фото: Приватна архива

Четрнаестогодишња Амандa Кендић из Велике Кладуше нестала је јуче, а чланови породице моле грађане за помоћ.

Амалиа Кендић упутила је апел јавности након што је њена кћерка 1. фебруара 2026. године отишла од куће и од тада јој се губи сваки траг.

Како наводе чланови породице, од дана нестанка немају никакве информације о томе гдје се дјевојчица налази, те су изразили велику забринутост за њену сигурност.

Ilu-čokolada-010925

Здравље

Неколико коцкица тамне чоколаде сваког дана може умањити стрес

"Моја сестра је отишла од куће дана 1.2.2026 и од тада немамо никакве информације о њој. Не знамо гдје је и јако смо забринути“, стоји у објави породице, пише "Црна Хроника".

Породица позива све грађане који су дјевојчицу видјели или имају било какву информацију да се хитно јаве, јер им је свака, па и најмања информација, од изузетног значаја.

“Само желимо да се сигурно врати кући”

У поруци која је подијељена на друштвеним мрежама, породица је навела да желе само једно – да се дјевојчица пронађе и безбједно врати кући.

tablete doping

Србија

Велика акција у Србији: Заплијењено пола милиона психоактивних таблета

"Секо, молим те ако видиш ово, реци нам гдје си“, поручују забринути чланови породице.

За све информације грађани се могу јавити на број 061/742-431.

Подијели:

Тагови:

Нестанак

потрага

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Велика промјена: Метеоролози најавили знатан скок температуре

Друштво

Велика промјена: Метеоролози најавили знатан скок температуре

10 ч

0
Беба дијете

Друштво

Рођено 12 беба

11 ч

0
Од данас дозвољене посјете у УКЦ-у

Друштво

Од данас дозвољене посјете у УКЦ-у

11 ч

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Данас облачно са падавинама

12 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

19

17

Требињска депонија вапи за рјешењем

19

14

Остојић: Наше обавезе које постоје према удружењу пензионера биће реализоване

19

09

Све значајнија позиција српске на међународном нивоу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner