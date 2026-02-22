Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Извор:
Агенти Тајне службе САД убили су данас наоружаног мушкарца који је покушао да уђе у резиденцију америчког предсједника Доналда Трампа Мар-а-Лаго на Флориди, саопштио је портпарол Тајне службе Ентони Гуљелми.
"Агенти америчке тајне службе и замјеник шерифа из Канцеларије шерифа округа Палм Бич (ПБСО) упуцали су наоружаног мушкарца након што је рано јутрос незаконито ушао у обезбијеђени периметар у Мар-а-Лагу", навео је он на платформи Икс.
An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL— Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026
Како је навео, мушкарац, стар око 20 година, пронађен на сјеверној капији Мар-а-Лага и убијен је на лицу мјеста.
Додао је да је мушкарац носио сачмарицу и канистер и да нико од припадника Тајне службе или ПБСО-а није повређен.
Како је рекао, потенцијални мотив и позадину инцидента, као и употребу силе, истражују ФБИ, Тајна служба САД и Канцеларија шерифа округа Палм Бич.
У складу са интерном политиком, укључени агенти Службе за заштиту САД биће стављени на рутинско административно одсуство док траје истрага.
Тренутно на програму