Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Извор:

Агенције

22.02.2026

16:15

Коментари:

0
Огласила се Тајна служба о ликвидацији мушкарца: Имао је сачмарицу и канистер

Агенти Тајне службе САД убили су данас наоружаног мушкарца који је покушао да уђе у резиденцију америчког предсједника Доналда Трампа Мар-а-Лаго на Флориди, саопштио је портпарол Тајне службе Ентони Гуљелми.

"Агенти америчке тајне службе и замјеник шерифа из Канцеларије шерифа округа Палм Бич (ПБСО) упуцали су наоружаног мушкарца након што је рано јутрос незаконито ушао у обезбијеђени периметар у Мар-а-Лагу", навео је он на платформи Икс.

Како је навео, мушкарац, стар око 20 година, пронађен на сјеверној капији Мар-а-Лага и убијен је на лицу мјеста.

tramp 3

Свијет

Пуцњава на Трамповом имању: Тајна служба ликвидирала мушкарца

Додао је да је мушкарац носио сачмарицу и канистер и да нико од припадника Тајне службе или ПБСО-а није повређен.

Како је рекао, потенцијални мотив и позадину инцидента, као и употребу силе, истражују ФБИ, Тајна служба САД и Канцеларија шерифа округа Палм Бич.

У складу са интерном политиком, укључени агенти Службе за заштиту САД биће стављени на рутинско административно одсуство док траје истрага.

