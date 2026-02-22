Logo
Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут

Извор:

АТВ

22.02.2026

17:22

Немиле сцене на дербију: Петарде на терену, меч прекинут
Фото: АТВ

Фудбалери Црвене звезде и Партизана од 17 часова играју 178. “вјечити дерби”, а на стадиону “Рајко Митић” је и екипа АТВ-а.

Почело је сјајно на терену. Видјели смо неколико добрих прилика већ у првих десетак минута, али смо видјели и немиле сцене.

Гробари оскрнавили Звездин семафор

Фудбал

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

Наиме, након корнера за Црвену звезду у 7. минути, Гробари су на терен убацивали петарде и ломили столице на јужној трибини.

ФК Црвена Звезда - ФК Партизан

Фудбал

АТВ на “вјечитом дербију”: Звезда имала двије велике шансе, дерби прекинут

Судија Павле Илић је прекинуо дерби док се ситуација није смирила. Након што су се навијачи смирили меч је настављен.

Како је то све изгледало погледајте у видеу:

