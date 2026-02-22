Logo
Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

22.02.2026

22.02.2026

16:45

Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали
Фото: АТВ

Фудбалери Црвене звезде и Партизана од 17 часова одмјериће снаге у 178. “вјечитом дербију”, а на стадиону “Рајко Митић” је и екипа АТВ-а.

Мало пред почетак дербија атмосфера достиже свој врхунац, па су тако Гробари који су испунили југ оскрнавили семафор.

Туча Делије Гробари

Фудбал

Појавио се снимак жестоког окршаја Делија и Гробара: "Радиле" мотке и штангле

Гробари су већ правили разне ствари током доласка на стадион, када су рецимо почупали саобраћајне знакове поред пута и њих су носили до Маракане, а наставили су да "скрнаве" и на стадиону Црвене звезде, на познатој Маракани.

Они су пола сата прије почетка меча одлучили да мало оскрнаве и семафор Црвене звезде, који се налази изнад јужне трибине.

Рајко Митић-стадион

Фудбал

АТВ на “вјечитом дербију”: Црвена звезда дочекује Партизан

На оквиру семафора су исписали ријечи.

- Си..ј Звездо -

