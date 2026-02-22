Гробари оскрнавили Звездин семафор на Маракани, ево шта су написали

22.02.2026
16:45
Коментари:0
Фудбалери Црвене звезде и Партизана од 17 часова одмјериће снаге у 178. “вјечитом дербију”, а на стадиону “Рајко Митић” је и екипа АТВ-а.
Мало пред почетак дербија атмосфера достиже свој врхунац, па су тако Гробари који су испунили југ оскрнавили семафор.
Гробари су већ правили разне ствари током доласка на стадион, када су рецимо почупали саобраћајне знакове поред пута и њих су носили до Маракане, а наставили су да "скрнаве" и на стадиону Црвене звезде, на познатој Маракани.
Они су пола сата прије почетка меча одлучили да мало оскрнаве и семафор Црвене звезде, који се налази изнад јужне трибине.
На оквиру семафора су исписали ријечи.
- Си..ј Звездо -
