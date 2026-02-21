Logo
Крај правне саге: Мбапе побиједио ПСЖ

21.02.2026

17:51

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP Photo/M. Berengui

Послије дугог периода спекулација и судског поступка, спор између Пари Сен Жермена и Килијана Мбапеа окончан је исплатом комплетне суме коју је наложио надлежни суд.

Клуб из Париза уплатио је укупно 60,9 милиона евра на рачун француског нападача, поступајући по пресуди коју је 16. децембра донио Савјет за радне спорове.

У саопштењу објављеном на званичном сајту, Пари Сен Жермен је пренио интегрални текст одлуке, што је била обавеза дефинисана судским рјешењем, и потврдио да неће користити право на жалбу. Тиме је вишемјесечна правна сага добила коначан епилог.

Исплаћени износ састоји се од више ставки проистеклих из уговорних обавеза које раније нису биле реализоване. Највећи дио односи се на трећу рату бонуса за потпис уговора, у висини од 36.666.680 евра. Поред тога, клубу је наложено да исплати 17.250.000 евра на име плата за април, мај и јун 2024. године.

У обрачун су ушли и додатни трошкови – 1.725.000 евра за неискоришћени годишњи одмор, 1.500.000 евра кроз такозвани етички бонус за пролећни део сезоне, као и још 150.000 евра везаних за обрачун одмора који се односи на поменути бонус.

Таг :

Килијан Ембапе

Коментари (0)
