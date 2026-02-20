Није штедио ријечи: Тренер Бајерна жестоко оплео по Мурињу

20.02.2026
16:47
Коментари:0
Тренер Бајерн Минхена, Венсан Компани, одржао је емотивно излагање на конференцији за медије пред меч са Ајнтрахтом, говорећи о расизму усмјереним ка Винисијусу Жуниору током недавне утакмице Реал Мадрида против Бенфике.
Винисијус се у завршници утакмице у Лисабону напустио обратио судији, а из Реала су касније навели да је увреде изрекао Ђанлука Престијани.
Ситуација је изазвала бурне реакције, посебно послије изјава тренера Бенфике Жозеа Муриња, који је сугерисао да је нападач Реала својим слављем испровоцирао реакцију.
“Када погледате саму ситуацију на терену, реакција Винисијуса не може да се одглуми. Јасно се види да је емотивна. Не видим ниједан разлог да оде код судије и себи натовари сав тај терет. Нема апсолутно никакав разлог да то ради. Ако је то учинио, вјерујем да је у том тренутку сматрао да је то исправна ствар“, рекао је тренер Бајерна.
Посебно се осврнуо на Мурињове изјаве послије меча.
“За мене је још горе оно што се десило послије утакмице. Јасно ћу рећи – лидер једне организације Жозе Мурињо напао је карактер Винисијуса спомињањем начина на који је славио гол, како би умањио значај онога што се догодило. То је, када је ријеч о лидерству, велика грешка. И то не би смјело да се прихвати”.
