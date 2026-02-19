Велики резултат: Зрињски ремизирао са Кристал Паласом у Мостару

19.02.2026
20:47
Коментари:0
Фудбалери Зрињског остварили су фантастичан резултат у првој утакмици плеј-офа за пласман у осмину финала Конференцијске лиге, пошто су ремизирали са Кристал Паласом 1:1 у Мостару.
Зрињски је био потпуно равноправан ривал Енглезима, екипи чија се вриједност процјењује на пола милијарде евра, и могао је и до побједе, али је на крају завршено неријешено.
Тим из Лондона је нешто боље отворио утакмицу и доминирао током првих десет минута, а у 12. минуту им је поништен гол због офсајд позиције.
Претходно је Карачић добро зауставио ударац Сара искоса с десне стране, а послије тога је Зрињски преузео иницијативу.
У 23. минуту виђен је први опасан напад Зрињског, али је Лакроа отклонио опасност након убачаја Абрамовића с десне стране.
Нестваран промашај играча Зрињског виђен је пет минута прије одласка на одмор, када Иванчић са пет метара, неометан, пребацује гол Паласа, а казна је стигла експресно.
Играла се 44. минута када Сар одмјереним ударцем са ивице казненог простора погађа доњи лијеви угао гола Зрињског за 1:0.
Друго полувријеме боље је отворио Палас и поново доминирао, али Зрињски из првог озбиљног напада долази до гола.
Била је 55. минута утакмице када је након лијепог контранапада Микић дивно проиграо Абрамовића, а он савршено прецизним ударцем погађа доњи десни угао гола Паласа за 1:1. Голман Хендерсон био је немоћан.
Зрињски је могао и до преокрета у 63. минуту, али тада Абрамовић није успио шутнути послије додавања Микића.
Још боља шанса Зрињског виђена је у 66. минуту, када је Ћуже избио сам пред Хендерсона у контранападу. Могао је бирати гдје ће шутнути, али је лопту послао далеко поред гола.
Потом се пробудио Палас и у 70. минуту Вортон пројектилом са 20 метара погађа пречку, а потом Пино ставља на муке голмана Карачића, који ипак брани тај ударац.
У 78. минуту резервиста Шакота промијешао је одбрану Паласа и шутирао, а његов ударац сјајно брани голман Хендерсон. Након тога провјераван је могући пенал за Зрињски јер је Муњоз играо руком.
На крају пенал није досуђен, јер је главни судија након прегледаног снимка досудио прекршај у нападу.
До краја је остало 1:1 и одлука о путнику у осмину финала Конференцијске лиге пашће у реваншу на Селхерст Парку.
Реванш утакмица игра се за седам дана у Лондону, а побједник ће се пласирати у осмину финала Конференцијске лиге.
Најновије
Најчитаније
22
07
22
07
21
54
21
38
21
32
Тренутно на програму