Познати састави за меч Звезда Лил

Извор:
АТВ
19.02.2026
19:55
Фудбалери Црвене звезде гостују Лилу у првом мечу плеј-офа за осмину финала Лиге Европе на стадиону "Пјер Мороа".
Црвено-бијели никада у историји нису побиједили на тлу Француске, а чини се да би ово могао да буде идеалан тренутак за тако нешто, с обзиром на очајну форму ривала.
Црвена звезда: Матеус - Учена, Родригао, Ераковић - Сеол, Крунић, Хандел, Лучић, Тикнизјан - Дуарте - Енем.
Лил: Езер - Буадади, Манди, Нгој, Перо - Муко, Андре - Перан, Хараидсон, Кореија - Фернандес-Пардо.
