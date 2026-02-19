Познати састави за меч Звезда Лил

Црвено-бијели никада у историји нису побиједили на тлу Француске, а чини се да би ово могао да буде идеалан тренутак за тако нешто, с обзиром на очајну форму ривала.

Познати су састави

Црвена звезда: Матеус - Учена, Родригао, Ераковић - Сеол, Крунић, Хандел, Лучић, Тикнизјан - Дуарте - Енем.

Лил: Езер - Буадади, Манди, Нгој, Перо - Муко, Андре - Перан, Хараидсон, Кореија - Фернандес-Пардо.