Нови дресови, стара екипа: Јувентус уписао још један пораз

Фудбалерима Јувентуса нису помогли ни нови дресови да би прекинули губитнички низ. Препознао их је и Комо који их је осрамотио пред домаћом публиком у Торину резултатом 0:2.
То је уједно и пети везани меч екипе Лућана Спалетија у којем не знају за побједу.
Комо је рутински одрадио ово коло Серије. До предности су стигли у 11. минуту, а коначан резултат поставили у 61. Лућано Спалети је од почетка другог полувремена мијењао своје играче, али ништа није дало резултат.
Јувентус је прошло коло поражен у Инстанбулу гдје су их разбили фудбалери Галатасараја. Иако су у једном тренутку окренули резултат и водили са 2:1, на крају су се из Турске вратили са пет голова у мрежи и пред себе ставили немогућ циљ у реван сусрету Лиге шампиона.
Коло прије тога добио их је Интер, а само су добро прошли против Лација који је гори од њих. Ту су извукли реми. Лекцију им је одржала и Аталанта која је славила са 3:0.
Иначе, Јувентус је на овом мечу представио четврту поставу дресова, могло би се рећи и некарактеристичне за некадашњег великана.
