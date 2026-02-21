Logo
Нови дресови, стара екипа: Јувентус уписао још један пораз

Извор:

АТВ

21.02.2026

17:22

Фото: Tanjug/AP/Marco Alpozzi

Фудбалерима Јувентуса нису помогли ни нови дресови да би прекинули губитнички низ. Препознао их је и Комо који их је осрамотио пред домаћом публиком у Торину резултатом 0:2.

То је уједно и пети везани меч екипе Лућана Спалетија у којем не знају за побједу.

Комо је рутински одрадио ово коло Серије. До предности су стигли у 11. минуту, а коначан резултат поставили у 61. Лућано Спалети је од почетка другог полувремена мијењао своје играче, али ништа није дало резултат.

Јувентус је прошло коло поражен у Инстанбулу гдје су их разбили фудбалери Галатасараја. Иако су у једном тренутку окренули резултат и водили са 2:1, на крају су се из Турске вратили са пет голова у мрежи и пред себе ставили немогућ циљ у реван сусрету Лиге шампиона.

Коло прије тога добио их је Интер, а само су добро прошли против Лација који је гори од њих. Ту су извукли реми. Лекцију им је одржала и Аталанта која је славила са 3:0.

Иначе, Јувентус је на овом мечу представио четврту поставу дресова, могло би се рећи и некарактеристичне за некадашњег великана.

Juventus

Serija A

