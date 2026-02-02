Трамп тврди да никада није посјетио Епстајново острво

Извор:
Sputnjik
02.02.2026
09:14
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да никада није посјетио острво осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстајна, нити да му се чак приближио.
Амерички лидер је овако одговорио водитељу додјеле Греми награда Тревору Нои, који се нашалио на рачун Трампа и бившег предсједника Била Клинтона који наводно посјећују острво.
- Никада нисам био на Епстајновом острву нити сам му се чак приближио - написао је Трамп на друштвеној мрежи Истина, додајући да не може да говори у Клинтоново име.
Он је рекао да "изгледа да ће послати своје адвокате да туже овог јадног, патетичног, неталентованог водитеља за гомилу новца".
- Додјеле Греми награда су најгоре, практично нису за гледање! Си-Би-Ес има среће што више нема ово смеће које им затрпава етар. Водитељ, Тревор Ноа, ко год да је, скоро је једнако лош као Џими Кимел на додјели Оскара за филмове са ниском гледаношћу. Спреми се Ноа, мало ћу се забавити са тобом - рекао је Трамп.
Замјеник државног тужиоца Тод Бланш саопштио је 30. јануара да је завршено са објављивањем материјала у случају Епстајн. Са посљедњим саопштењем, укупан обим објављених података премашио је 3,5 милиона фајлова, укључујући документа, имејлове, фотографије и видео записе везане за истрагу сада покојног финансијера трговине људима у сврху сексуалне трговине.
