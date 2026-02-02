Мајка ухапшена због убиства сина (11): Полицајци се заледили када су чули њене ријечи

Извор:
Телеграф
02.02.2026
08:40
Тијело дјечака (11) пронађено је у стану у аустријском граду Леобену. Према првим информацијама, дијете је убијено, а као главна осумњичена ухапшена је његова мајка (39).
Како преносе аустријски медији, мајка дјечака, сама је позвала Хитну помоћ око 14.40 часова, након што се, према првим информацијама, повриједила.
Она је најпре збринута у болници, а током викенда је пребачена у притворску установу.
Злочин се догодио у малом стану у којем су мајка и син живјели. Наводно је жена кухињским ножем избола дјечака у дневној соби.
Према незваничним информацијама, жена је сину ножем и пререзала грло, што је било кобно по њега.
За сада није познато да ли је дијете покушало да пружи отпор.
Осумњичена је, према наводима медија, одбила да детаљније говори о мотивима злочина.
Полицајцима је када су је питали шта се догодило, само рекла "Дјечака је опсједнуо ђаво".
У међувремену, случај је изазвао бројне реакције и спекулације на друштвеним мрежама, гдје се постављају питања о томе да ли је трагедија могла бити спријечена и да ли је мајка раније показивала знаке психичких проблема. Полиција, међутим, истиче да за сада нема индиција да је у злочин била умијешана било која друга особа.
Када истрага буде завршена биће познато више детаља.
