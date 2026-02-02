Пуцњава у Лос Анђелесу, има мртвих

Извор:
Телеграф
02.02.2026
07:41
Један мушкарац је убијен, а један је рањен у пуцњави у јужном Лос Анђелесу у недјељу увече.
До пуцњаве је дошло око 20.15 сат по локалном времену, рекла је полиција Лос Анђелеса.
Према њиховим ријечима, жртве су стајале испред зграде, када им је пришао аутомобил. Накратко су се мимоишли прије него што су се зауставили, након чега полиција вјерује да је више осумњичених изашло из аутомобила и отворило ватру.
Обојица мушкараца су погођена ватреним оружјем, од којих је један погођен у главу и преминуо је на лицу мјеста, саопштила је полиција.
Друга жртва је пребачена у болницу у стабилном стању након што је погођена у тијело. Ниједна од жртава још није идентификована.
Детективи Одјељења за пљачке и убиства полиције Лос Анђелеса позвани су на мјесто догађаја да преузму истрагу. Нису имали информације о осумњиченима, возилу коришћеном током инцидента нити мотиву, преноси Телеграф.рс.
