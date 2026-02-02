Logo
Large banner

Пуцњава у Лос Анђелесу, има мртвих

Извор:

Телеграф

02.02.2026

07:41

Коментари:

0
Пуцњава у Лос Анђелесу, има мртвих
Фото: cottonbro studio/Pexels

Један мушкарац је убијен, а један је рањен у пуцњави у јужном Лос Анђелесу у недјељу увече.

До пуцњаве је дошло око 20.15 сат по локалном времену, рекла је полиција Лос Анђелеса.

Према њиховим ријечима, жртве су стајале испред зграде, када им је пришао аутомобил. Накратко су се мимоишли прије него што су се зауставили, након чега полиција вјерује да је више осумњичених изашло из аутомобила и отворило ватру.

Обојица мушкараца су погођена ватреним оружјем, од којих је један погођен у главу и преминуо је на лицу мјеста, саопштила је полиција.

struja - radovi - elektro

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају без струје

Друга жртва је пребачена у болницу у стабилном стању након што је погођена у тијело. Ниједна од жртава још није идентификована.

Детективи Одјељења за пљачке и убиства полиције Лос Анђелеса позвани су на мјесто догађаја да преузму истрагу. Нису имали информације о осумњиченима, возилу коришћеном током инцидента нити мотиву, преноси Телеграф.рс.

Подијели:

Тагови:

SAD

pucnjava

ubijen

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове бањалучке улице данас остају без струје

Бања Лука

Ове бањалучке улице данас остају без струје

12 ч

0
Намирнице које обавезно треба замрзавати

Савјети

Намирнице које обавезно треба замрзавати

12 ч

0
Требињац заљубљен у олдтајмере

Ауто-мото

Требињац заљубљен у олдтајмере

12 ч

0
Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

Култура

Рекордна зарада за документарац о Меланији Трамп првог викенда приказивања

12 ч

0

Више из рубрике

Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД

Свијет

Лавров: Европа покушава да посвађа Русију и САД

12 ч

0
Struja Elekticna energija Trafo stanica

Свијет

Људима искључио струју јер су му оставили негативну рецензију на Гуглу

12 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Потврђен вирус мајмунских богиња

23 ч

0
Доналд Трамп предсједник САД-а

Свијет

Трамп поставио ултиматум Ирану

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

38

Није због Бенземе – Роналдо бојкотује и напушта клуб?

19

34

Јахорина све привлачнија домаћим и страним туристима

19

33

У Барселони изведена пионирска трансплатација лица

19

25

Ухапшен Борислав Бојанић

19

22

Фонд солидарности омогућио лијечење више од 1.200 дјеце у иностранству

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner