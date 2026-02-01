Трамп поставио ултиматум Ирану

Извор:
Агенције
01.02.2026
19:11
Амбасадор Вашингтона при НАТО Метју Витакер рекао је да амерички предсједник Доналд Трамп даје Ирану времена да се повуче из конфронтације, али неће остати стрпљив заувијек.
Витакер је за "Фокс њуз" рекао да је Трамп поставио јасна ограничења за Техеран, рекавши да Иран не смије да тежи нуклеарном оружју и да мора да престане да убија демонстранте.
Навео да амерички савезници разумију да само САД имају капацитет да предузму одређене потезе, подсјећајући на дјеловање Вашингтона у Венецуели и раније акције против Ирана у сарадњи са Израелом.
"Лопта је на њиховој страни дворишта, али Трамп неће бити заувијек стрпљив по овом питању. Трамп то поткрепљује овом армадом која се налази код обале Ирана и у региону", рекао је Витакер.
Навео је да присуство америчких снага у региону Блиског истока представља показивање снаге, али и могућност за деескалацију, истичући да САД "не траже много", већ да Иран обустави нуклеарне амбиције и прекине репресију над сопственим становништвом.
На питање да ли је Иран већ прешао "црвену линију" убијањем демонстраната, Витакер је одговорио потврдно, наводећи да је Трамп Техерану упутио ултиматум, али да САД не желе дестабилизацију Ирана.
"Трамп им је поставио ултиматум. Очигледно је да не жели да види да ово измакне контроли. Не желимо да дестабилизујемо земљу попут Ирана као што је то учинила Либија од стране администрације (Барака) Обаме када је Гадафи свргнут и није било плана за дан послије тога", објаснио је изасланик.
Описао је распоређивање као заобилазну рампу, додајући да Вашингтон "не тражи много".
Због тога ће Вашингтон "бити разборит у начину на који користи своју моћ" против Ирана, нагласио је Витакер.
