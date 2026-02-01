Logo
Large banner

Рада Манојловић проговорила о свадби са дечком

Извор:

Блиц

01.02.2026

18:51

Коментари:

0
Рада Манојловић проговорила о свадби са дечком

Пјевачица Рада Манојловић поново је привукла пажњу јавности када је на аеродрому по њу стигао њен дечко, и то у луксузном џипу. Рада је била видно расположена, насмијана и опуштена, а на питање о свадби била је искрена.

Рада Манојловић је том приликом открила и да су у вези већ дуже вријеме, те да јој прија стабилност коју има у приватном животу.

"Дечка и даље кријем, тако ми прија, фино ми је, ове године неће бити свадба, бацили смо се на концерте, не питам се само ја. Кад буде дошло вријеме знаћете. Не смета му што се помиње моја и Миланова веза, не би оволико све трајало. Нисмо заједно ни превише, ни премало. Харису је када смо били заједно јако сметало присуство медија, он је једва чекао да се повуче, видим да се враћа и драго ми је", рекла је Рада и открила шта мисли о Мини и Касперу, пише Блиц.

Кум

Занимљивости

Заљубљен сам у куму: Марко шокирао питањем свештенику

"Све најбоље мислим о Мини и Касперу, ако је неко стварно срећан, ако ти је са неким лијепо, нека ти свако каже шта год,"рекла је Рада, па проговорила о брату Ненаду Манојловићу.

"Ми нисмо блиски као што би брат и сестра требали да буду блиски, то је истина, али ми смо једна крв. Разлика је велика и у годинама", рекла је Рада.

Подијели:

Тагови:

Рада Манојловић

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

Сцена

Мелина упознала Ђину са вјереником милионером

6 ч

0
Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

Сцена

Ове наше пјевачице су завршиле само основну школу

6 ч

0
Едита Арадиновић проговорила о другом стању

Сцена

Едита Арадиновић проговорила о другом стању

6 ч

0
Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

Сцена

Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner