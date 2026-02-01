Рада Манојловић проговорила о свадби са дечком

Извор:
Пјевачица Рада Манојловић поново је привукла пажњу јавности када је на аеродрому по њу стигао њен дечко, и то у луксузном џипу. Рада је била видно расположена, насмијана и опуштена, а на питање о свадби била је искрена.
Рада Манојловић је том приликом открила и да су у вези већ дуже вријеме, те да јој прија стабилност коју има у приватном животу.
"Дечка и даље кријем, тако ми прија, фино ми је, ове године неће бити свадба, бацили смо се на концерте, не питам се само ја. Кад буде дошло вријеме знаћете. Не смета му што се помиње моја и Миланова веза, не би оволико све трајало. Нисмо заједно ни превише, ни премало. Харису је када смо били заједно јако сметало присуство медија, он је једва чекао да се повуче, видим да се враћа и драго ми је", рекла је Рада и открила шта мисли о Мини и Касперу, пише Блиц.
"Све најбоље мислим о Мини и Касперу, ако је неко стварно срећан, ако ти је са неким лијепо, нека ти свако каже шта год,"рекла је Рада, па проговорила о брату Ненаду Манојловићу.
"Ми нисмо блиски као што би брат и сестра требали да буду блиски, то је истина, али ми смо једна крв. Разлика је велика и у годинама", рекла је Рада.
